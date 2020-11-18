«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 18 Ноября
+2...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.76 KZT
  • €1 = 509.67 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 929

Жителей Мангистау задержали из-за кражи овец

Сотрудники департамента полиции Мангистауской области с 16 по 24 ноября текущего года проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад». Стражи правопорядка задержали двух жителей региона, совершивших кражу мелкого рогатого скота в мае. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

фото из открытых источников
В ходе ОМП «Скотокрад» были задержаны подозреваемые в совершении кражи скота, зарегистрированной ранее в Каракиянском районе.

- В ночь с 3 на 4 мая 2020 года неизвестные лица умышленно, с целью тайного хищения чужого имущества в селе Жетыбай Каракиянского района, с помощью взлома задней стены сарая тайно похитили пять голов овец и одного ягненка, и скрылись с места происшествия. Сумма причиненного ущерба составила 280 тысяч тенге. В ходе розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемых. Задержанные водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Каракиянского района, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 19:49
Хоть кто-нибудь,заберите верблюдов,чтоб по дорогам не шатались
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бася (Посетители) Сегодня, 18:46
evgmb,

немного не угадали-Турецкие барашки))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vaterloo
 evgmb (Посетители) Сегодня, 15:48
интересно овеки из Австралии были. на фо о упитанные
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика