Жителей Мангистау задержали из-за кражи овец

фото из открытых источников

В ходе ОМП «Скотокрад» были задержаны подозреваемые в совершении кражи скота, зарегистрированной ранее в Каракиянском районе.



- В ночь с 3 на 4 мая 2020 года неизвестные лица умышленно, с целью тайного хищения чужого имущества в селе Жетыбай Каракиянского района, с помощью взлома задней стены сарая тайно похитили пять голов овец и одного ягненка, и скрылись с места происшествия. Сумма причиненного ущерба составила 280 тысяч тенге. В ходе розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемых. Задержанные водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Каракиянского района, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.