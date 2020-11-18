Стоит ли покушаться на объект природы? Участники «Экспедиции +362» собрали мнения экспертов о строительстве в урочище Бозжыра

В своем новом видео участники «Экспедиции +362» не только побывали на месте, вокруг которого идет столько споров, но и в свете последних событий собрали мнения экспертов о возможном строительстве в урочище Бозжыра.- Зачем бы вы ни поехали на Бозжыру - полюбоваться красотами природы, увидеть места, которые до вас, вполне возможно, никто не видел, или в поисках духовных истин - загадочное плато непременно удивит. Так давайте оставим его таковым и нашим детям. Фильм о проблемах Бозжыры посмотрите и распространите, если согласны с нами, - говорится в сообщении участников «Экспедиции +362».