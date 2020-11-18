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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 1039

Стоит ли покушаться на объект природы? Участники «Экспедиции +362» собрали мнения экспертов о строительстве в урочище Бозжыра

Члены «Экспедиции +362» сняли очередное видео об урочище Бозжыра. Путешественники задались вопросом, где то почтительное расстояние от знаменитых клыков, на котором можно вести строительство, и стоит ли вообще покушаться на объект природы, к которому человек не имеет ни малейшего отношения.

Фото Е. Джумаева
В своем новом видео участники «Экспедиции +362» не только побывали на месте, вокруг которого идет столько споров, но и в свете последних событий собрали мнения экспертов о возможном строительстве в урочище Бозжыра.

- Зачем бы вы ни поехали на Бозжыру - полюбоваться красотами природы, увидеть места, которые до вас, вполне возможно, никто не видел, или в поисках духовных истин - загадочное плато непременно удивит. Так давайте оставим его таковым и нашим детям. Фильм о проблемах Бозжыры посмотрите и распространите, если согласны с нами, - говорится в сообщении участников «Экспедиции +362».




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Комментарии ( 1 )

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 Сухов. (Посетители) Сегодня, 21:28
Всё!. Перебор закрываем тему уже зима.

Это точно.
 
 

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