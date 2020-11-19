Два новых случая COVID-19 зарегистрировали в Мангистау

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По состоянию на 19 ноября в Мангистауской области числятся 3420 заболевших.



С начала пандемии победили недуг 3280 человек, 50 пациентов скончались.



По количеству зараженных лидирует Нур-Султан. Здесь в настоящее время носителями COVID-19 являются 15 395 человек.