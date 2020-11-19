Продавца религиозной литературы оштрафовали в Актау

- Продажей религиозной литературы могут заниматься официальные точки реализации книжной продукции, имеющие отдельное разрешение на продажу изданий религиозного содержания. Несмотря на это, имеются факты продажи такой литературы в торговых точках. Напоминаем, что за ввоз или распространение религиозной литературы и других материалов, предметов религиозного назначения, статьей 490 КоАП РК предусмотрен штраф в размере 50 МРП, - пояснили в ведомстве.

Продавец религиозной литературы был установлен сотрудниками полиции управления по противодействию экстремизму 17 октября в магазине «Зам-зам», который расположен в гипермаркете «Дина». Мужчина так же являлся и хозяином этого магазина.Установлено, что священная книга Коран продавалась без разрешения специалистов управления по делам религии региона.В отношении нарушителя специализированным судом Актау вынесено постановление о наложении штрафа в виде 50 месячных расчетных показателей (МРП).