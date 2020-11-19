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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 462

Продавца религиозной литературы оштрафовали в Актау

Священная книга мусульман Коран продавалась без разрешения органов управления по делам религии региона. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Продавец религиозной литературы был установлен сотрудниками полиции управления по противодействию экстремизму 17 октября в магазине «Зам-зам», который расположен в гипермаркете «Дина». Мужчина так же являлся и хозяином этого магазина.

Установлено, что священная книга Коран продавалась без разрешения специалистов управления по делам религии региона.

В отношении нарушителя специализированным судом Актау вынесено постановление о наложении штрафа в виде 50 месячных расчетных показателей (МРП).

- Продажей религиозной литературы могут заниматься официальные точки реализации книжной продукции, имеющие отдельное разрешение на продажу изданий религиозного содержания. Несмотря на это, имеются факты продажи такой литературы в торговых точках. Напоминаем, что за ввоз или распространение религиозной литературы и других материалов, предметов религиозного назначения, статьей 490 КоАП РК предусмотрен штраф в размере 50 МРП, - пояснили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 12:12
Разве 50МРП это не 140 000 тенге?

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