В Мангистау сформируют запас лекарств от коронавируса

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

СПК «Каспий» выделила 300 миллионов тенге для создания стабилизационного фонда лекарств от COVID-19 и его последствий. Корпорация заключила договоры с тремя подрядчиками: товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Ада-Фарм Актау», ТОО «ФАИЗ-2016» и индивидуальный предприниматель «Ж. Искакова».



- На сегодняшний день сформирован запас лекарств на два месяца. ТОО «АДА-Фарм Актау» закупило лекарств на 128 миллионов тенге. Среди них антибиотики, витамины, противовирусные, жаропонижающие, разжижающие кровь, а также гормональные препараты. Планируется дополнительно запросить 200 миллионов тенге для пополнения фонда препаратов, - сообщили в ЦОК.



Закупки подрядчиков контролируют специалисты департамента медицинского и фармацевтического контроля и управления экономического и бюджетного планирования Мангистауской области.