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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 448

В Мангистау сформируют запас лекарств от коронавируса

Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Каспий» заключила договоры с тремя компаниями на закупку лекарств от коронавируса. Эти препараты необходимы для создания стабилизационного фонда медикаментов. Об этом сообщили в областном центре общественных коммуникаций (ЦОК).

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
СПК «Каспий» выделила 300 миллионов тенге для создания стабилизационного фонда лекарств от COVID-19 и его последствий. Корпорация заключила договоры с тремя подрядчиками: товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Ада-Фарм Актау», ТОО «ФАИЗ-2016» и индивидуальный предприниматель «Ж. Искакова».

- На сегодняшний день сформирован запас лекарств на два месяца. ТОО «АДА-Фарм Актау» закупило лекарств на 128 миллионов тенге. Среди них антибиотики, витамины, противовирусные, жаропонижающие, разжижающие кровь, а также гормональные препараты. Планируется дополнительно запросить 200 миллионов тенге для пополнения фонда препаратов, - сообщили в ЦОК.

Закупки подрядчиков контролируют специалисты департамента медицинского и фармацевтического контроля и управления экономического и бюджетного планирования Мангистауской области.



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Комментарии ( 4 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:28
Цитата: ODUVANCHIK
В смысле "сформируЮТ"??????? А о чём это министерство ранее рапортовали?

речь про запас в частных аптеках.
Министерство рапортовало о запасе лекарств в больницах.

Еще речь о том, что государство (как я понял) выделило аптекам деньги (скорее всего возвратные), чтоб они могли свои запасы пополнить

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  • mer
 ODUVANCHIK (Посетители) Сегодня, 16:17
В смысле "сформируЮТ"??????? А о чём это министерство ранее рапортовали? Мы же "впереди планеты всей" были готовы?????
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 16:04
Pinochet,
Помнится уже кричали,мы готовы встретить вторую волну во все оружии,типа двухмесячный запас медикаментов лежит уже на складах. Оказывается до этого была очередная лапша на уши. Ну ну...
 
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  • leo529
  • mer
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:47
а че, до сих пор не был создан???
 
 

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