Ринат Кубатаев: Лекарства в Мангистау не будут продавать без рецептов

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Продажу лекарств без рецепта врача запретили в Мангистауской области.



- В аптеках не будут отпускать препараты без рецепта специалистов. Если данное требование будет нарушаться, с жалобой можно будет обратиться в наш департамент, - сообщил Ринат Кубатаев.



Он отметил, что с мая по июль в департамент поступило 179 жалоб о продаже незарегистрированных лекарственных препаратов и завышении розничных цен.



- Через социальные сети поступило 95 сообщений, от государственных органов – 71, и 13 – через приложение «Dari.kz». Составили 33 протокола, и по решению суда две аптеки прекратили работу на срок от 15 до 30 дней. На сегодняшний день в области работают 325 аптек, - добавил Ринат Кубатаев.



Регистрацию лекарственного препарата в Республике Казахстан и его стоимость можно проверить через приложение министерства здравоохранения «Dari.kz».