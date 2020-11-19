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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:11

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Ринат Кубатаев: Лекарства в Мангистау не будут продавать без рецептов

В Мангистау запретили продажу лекарственных средств без рецепта врача. Об этом на брифинге областного центра общественных коммуникаций (ЦОК) сообщил Ринат Кубатаев, заместитель руководителя департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Продажу лекарств без рецепта врача запретили в Мангистауской области.

- В аптеках не будут отпускать препараты без рецепта специалистов. Если данное требование будет нарушаться, с жалобой можно будет обратиться в наш департамент, - сообщил Ринат Кубатаев.

Он отметил, что с мая по июль в департамент поступило 179 жалоб о продаже незарегистрированных лекарственных препаратов и завышении розничных цен.

- Через социальные сети поступило 95 сообщений, от государственных органов – 71, и 13 – через приложение «Dari.kz». Составили 33 протокола, и по решению суда две аптеки прекратили работу на срок от 15 до 30 дней. На сегодняшний день в области работают 325 аптек, - добавил Ринат Кубатаев.

Регистрацию лекарственного препарата в Республике Казахстан и его стоимость можно проверить через приложение министерства здравоохранения «Dari.kz».



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Комментарии ( 11 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:58
Цитата: Aleksa-N
чем пожет рецепт? Мне по рецепту дешевле продадут?

вы не поверите, но если вам выпишут настоящий рецепт (а не кусок салфетки с печатью врача), у вас даже есть шанс получить лекарство бесплатно.
Можете почитать Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 - о перечне лекарств, отпускаемых бесплатно. И начинать качать права в больницах.

Цитата: Aleksa-N
комитет этот, по отслеживанию цен не работал. Я позвонила, пожаловалась. ЧТо чеки не дают, цена завышена. Говорят вы уже 15 человек который жалуется на ту аптеку, но вы нам видео снимите или фото. А то нам придется идти и самим покупать. Так подняли бы *опу и сходили проверили все аптеки на которые были жалобы.

1. по невыдаче чеков надо жаловаться в налоговую
2. из-за моратория на проверки малого бизнеса, просто так зайти в аптеку нельзя. А функции "контрольных закупов" у этого департамента нет. Здесь только официально жалобу писать придется с приложением доказательств. По завышению цен можно также жаловаться в "Департамент экономических расследований". Они кстати имеют полномочия на "контрольные закупы"

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 16:55
Он отметил, что с мая по июль в департамент поступило 179 жалоб о продаже незарегистрированных лекарственных препаратов и завышении розничных цен. В данном случае чем пожет рецепт? Мне по рецепту дешевле продадут? Пусть делают нормальные прибольничные аптеки. Мне по рецепту пытались "Синупрет" во время ажиотажа продать за 7500 и "Амбробене" ампулы за 3500 (цена на них 700-1000 тенге)

Наличие рецепта не обезопасило меня от завышенной цены.

А комитет этот, по отслеживанию цен не работал. Я позвонила, пожаловалась. ЧТо чеки не дают, цена завышена. Говорят вы уже 15 человек который жалуется на ту аптеку, но вы нам видео снимите или фото. А то нам придется идти и самим покупать. Так подняли бы *опу и сходили проверили все аптеки на которые были жалобы.

Kain-Livesy, попали в больницы , потому что врачи не приходили и люди лечились как могли. В моей семье произошло так. Мама заболела, бронхит, поликлиника не принимает. Врач не приходит. Позвонила и выслала схему лечения на ватсапп. А если бы это была пневмония. Хорошо я вовремя нашла, благодаря добрым людям антибиотик. В аптеке его не было. И только через неделю я сама сходила в больницу и взяла рецепт на еще один антибиотик.

С таким лечением ноги можно откинуть, что и сделал сосед, которому тоже назначили лечение на ватсапп, а оказалось пневмония.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:44
Цитата: Тина
Это вы так думаете!
Наши могут и безрецептурные лекарства запретить продавать просто так.

не могут, т.к. норма о рецептурном/безрецептурном отпуске прописана в Кодексе "О здоровье"
ни один местный чиновник не сможет через кодекс переступить.

Ждем корректировки, опровержения или комментария от Лады.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 16:38
Kain-Livesy,
Это вы так думаете!
Наши могут и безрецептурные лекарства запретить продавать просто так.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
-1
  • mer
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:14
Цитата: mer
,люди лечились как могли сами.

ага, а потом толпами в больницы с тяжелыми пневмониями попали.
Особенно антибиотиками накогда самолечением нельзя заниматься. Потом, когда не дай бог, на самом деле будет необходимость лечиться антибиотиками, ни какое лекарство не поможет, из-за того что микробы приобретут устойчивость.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
-1
  • Kain-Livesy
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mer (Посетители) Сегодня, 16:09
В июне-июле к врачам попасть было реально сложно,а вы рецепты...,люди лечились как могли сами. Там головой думают, или другим местом.
 
-1
  • Kain-Livesy
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  • leo529
  • My_way
  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:43
еще один карабас-барабас заявился.
напомнить может как такую ахинею года полтора-два назад уже пытались внедрить?
и опять же, запрещает без рецепта продавать, хотя запрос был о незарегистрированных в КЗ препаратах и завышенных ценах.
не удивлюсь, что этот новоиспеченный запрещака понятия не имеет вообще о чем говорит.
 
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  • Pinochet
  • Сергей Владимиров
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 14:38
Цитата: leo529
В смысле? А можно поподробней?
Вообще всех лекарств, или каких-то определенных?

речь только о лекарствах, которые должны отпускаться по рецепту. Безрецептурные лекарства не смогут заставить только по рецепту продавать. Похоже, СМИ, что-то недопоняли или в формулировке статьи ошибка.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Pinochet
  • My_way
  • Сергей Владимиров
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:32
В смысле? А можно поподробней?
Вообще всех лекарств, или каких-то определенных?
Если вообще всех - представляю что начнется...
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:27
********* Чтобы купить лекарства, нужно будет отстоять очереди, потом здать анализы, потом получить результаты, потом опять отстоять очередь к врачу чтобы врачь выписал лекарства. Итого пару дней точно это при условии что анализы сдавать платно, а если бесплатно то ещё неделю. Спасибо вам господа чиновники, вы такие умные, светлые головы, у вас такие умные решения, просто вот нет слов!
 
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