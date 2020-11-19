История успеха: Кондитер из Жанаозена планирует бесплатно обучить безработную молодежь

- Уже шесть лет как я выпекаю торты. Оставил учебу в Китае, вернулся в страну, через год начал свой бизнес. Заказы принимаю пока на дому. На данный момент есть люди, которые учились у меня этому ремеслу. В ближайшее время планирую открыть собственную кондитерскую. Моя цель - открыть кондитерскую студию в Жанаозене, Актау и расширить свой бизнес. Хочу привлечь к работе подрастающую молодежь, привить им трудолюбие. На данный момент я придумал три новых торта по оригинальным рецептам, - поделился Сабит Кабыкеев.

Из-за любви к сладкому Сабит Кабыкеев начал выпекать торты в 21 год. На сегодняшний день он готовит различные кондитерские изделия по авторскому рецепту. Названия к ним тоже придумывает сам. К примеру, его сладкие творения имеют названия: «Ай-тәттім» (Лунная сладость), «Үш сұлу» (Три красавицы) и «Аққу» (Лебедь).Как говорит кондитер, он пробовал печь один и тот же торт по-разному. В итоге, в течение двух месяцев Сабит Кабыкеев придумал рецепт необычного торта.