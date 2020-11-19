Жители Актау пожаловались на вырубку деревьев в 7 микрорайоне

По словам жильцов 5 дома, они не давали своего согласия на вырубку деревьев.- У нас и так зелени в городе мало. Деревья, которые хотят спилить, не сухие и еще молодые, и их хотят убрать под парковку для посетителей кофейни. Ну почему в очередной раз власти идут на поводу у предпринимателей, не взяв в расчет мнение жильцов дома, – жалуются люди.По словам предпринимательницы, она имеет на руках все разрешительные документы.- Документ о вырубке деревьев мне подписали в отделе жилищно-коммунального хозяйства. Коммуникации мы не заденем, а вместо вырубленных двух деревьев я посажу 20 новых. Где именно, мне скажут в акимате. Перед кофейней тоже планирую посадить пихту, будет красиво, – рассказала владелица строящейся кофейни.Редакция ожидает комментарий от специалиста городского отдела ЖКХ Алпысбая Таубаева. Его подпись стоит под разрешением на вырубку деревьев.