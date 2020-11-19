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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:52

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Жители Актау пожаловались на вырубку деревьев в 7 микрорайоне

Жильцы 5 дома 7 микрорайона возмутились предстоящей вырубкой деревьев под парковку автомобилей. Работы ведутся для строящейся кофейни. По словам ее директора, она получила все разрешительные документы.

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По словам жильцов 5 дома, они не давали своего согласия на вырубку деревьев.

Жители Актау пожаловались на вырубку деревьев в 7 микрорайоне



- У нас и так зелени в городе мало. Деревья, которые хотят спилить, не сухие и еще молодые, и их хотят убрать под парковку для посетителей кофейни. Ну почему в очередной раз власти идут на поводу у предпринимателей, не взяв в расчет мнение жильцов дома, – жалуются люди.

По словам предпринимательницы, она имеет на руках все разрешительные документы.

Жители Актау пожаловались на вырубку деревьев в 7 микрорайоне


- Документ о вырубке деревьев мне подписали в отделе жилищно-коммунального хозяйства. Коммуникации мы не заденем, а вместо вырубленных двух деревьев я посажу 20 новых. Где именно, мне скажут в акимате. Перед кофейней тоже планирую посадить пихту, будет красиво, – рассказала владелица строящейся кофейни.

Редакция ожидает комментарий от специалиста городского отдела ЖКХ Алпысбая Таубаева. Его подпись стоит под разрешением на вырубку деревьев.



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