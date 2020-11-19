Массовая погоня за угнанным внедорожником попала на видео в Мангистау

- Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. В данный момент проводятся следственные действия, - дополнили в ведомстве.

Видео с массовой погоней полицейских за нарушителем появилась в Сети 19 ноября. Пользователи сообщают, что ролик сняли в селе Бейнеу.На кадрах запечатлен Lexus LX570, который на высокой скорости скрывается от правоохранителей. У внедорожника лопнула шина заднего колеса, но это не помешало ему пытаться скрыться. За ним проследовала колонна из пяти патрульных автомобилей.По информации полицейских, 19 ноября в 12:07 на пульт дежурного «102» отдела полиции Бейнеуского района поступил вызов о том, что с автозаправочной станции был угнан Lexus.Отделом полиции Бейнеуского района на поиски угнанного автотранспорта был ориентирован личный состав.