«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Ноября
0...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.98 KZT
  • €1 = 506.17 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 3209

Массовая погоня за угнанным внедорожником попала на видео в Мангистау

В социальных сетях и мессенджерах пользователи рассылают видеозапись, на которой внедорожник пытается уйти от погони. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Видео с массовой погоней полицейских за нарушителем появилась в Сети 19 ноября. Пользователи сообщают, что ролик сняли в селе Бейнеу.

На кадрах запечатлен Lexus LX570, который на высокой скорости скрывается от правоохранителей. У внедорожника лопнула шина заднего колеса, но это не помешало ему пытаться скрыться. За ним проследовала колонна из пяти патрульных автомобилей.

По информации полицейских, 19 ноября в 12:07 на пульт дежурного «102» отдела полиции Бейнеуского района поступил вызов о том, что с автозаправочной станции был угнан Lexus.

Отделом полиции Бейнеуского района на поиски угнанного автотранспорта был ориентирован личный состав.

- Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. В данный момент проводятся следственные действия, - дополнили в ведомстве.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 19:31
У нас не проработан механизм остановки машины. Подставляют зад а там газ баллон, где кенгурятник задний. Не учат инспекторов технике тарана.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика