В департаменте фармконтроля Мангистау разъяснили причину запрета продажи некоторых лекарств в аптеках без рецептов

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В летние месяцы повысился спрос на жаропонижающие, антикоагулянты и гормональные препараты. В нескольких аптеках Мангистауской области продавали эти сильнодействующие препараты без рецепта врача.



- Все эти препараты нельзя продавать без назначения медиков. Люди скупали их, занимались самолечением. Теперь никакие из этих лекарственных средств не будут отпускаться без рецепта. Если данное требование будет нарушаться, люди могут обратиться в департамент медицинского и фармацевтического контроля, - пояснил Ринат Кубатаев.



Заместитель руководителя напомнил, что для мобильных телефонов действует приложение «Dari.kz». В данном приложении имеется список 6478 лекарственных препаратов, прошедших государственную регистрацию в Республике Казахстан, а также предельные цены на эти препараты. В случае, если аптека устанавливает цены выше указанных в приложении, с жалобой можно обратиться в департамент медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области.