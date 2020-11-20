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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:40

Просмотров: 900

В департаменте фармконтроля Мангистау разъяснили причину запрета продажи некоторых лекарств в аптеках без рецептов

В некоторых аптеках без назначения врача реализовывались такие лекарственные средства, как антикоагулянты, жаропонижающие и гормональные препараты. Этими лекарствами люди лечились самостоятельно, что в некоторых случаях приводило к осложнениям. Об этом сообщил Ринат Кубатаев, заместитель руководителя департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Мангистауской области.

Фото из открытых источников
В летние месяцы повысился спрос на жаропонижающие, антикоагулянты и гормональные препараты. В нескольких аптеках Мангистауской области продавали эти сильнодействующие препараты без рецепта врача.

- Все эти препараты нельзя продавать без назначения медиков. Люди скупали их, занимались самолечением. Теперь никакие из этих лекарственных средств не будут отпускаться без рецепта. Если данное требование будет нарушаться, люди могут обратиться в департамент медицинского и фармацевтического контроля, - пояснил Ринат Кубатаев.

Заместитель руководителя напомнил, что для мобильных телефонов действует приложение «Dari.kz». В данном приложении имеется список 6478 лекарственных препаратов, прошедших государственную регистрацию в Республике Казахстан, а также предельные цены на эти препараты. В случае, если аптека устанавливает цены выше указанных в приложении, с жалобой можно обратиться в департамент медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области.



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Комментарии ( 10 )

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Purins (Посетители) Сегодня, 12:58
Ну не самых лучших врачей в мире, а хоть таких которые хоть какую нибудь консультацию давали.....,а нашим только на бубне стучать
 
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  • ЁмоЁ
 одинадцать (Посетители) Сегодня, 12:06
В летние месяцы в больницах не было мест ,да и лечить лекарств не было. Люди сами доставали ,как могли, заказывали в Россию, в Алматы и т.д. И к врачу попасть проблемы были, очереди, а с температурой вообще не принимали, хорошо онлайн можно было проконсультироваться. И то врачи не могли всем ответить, так что читали все ответы больным и уже к своим симптомам применяли лечение. Моя семья ,как раз в это время переболела, у дочери пневмония была. Считаю, что только благодаря тому, что смогли купить в аптеке нужные лекарства без рецепта и лечились дома, мы все выжили.
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:45
Цитата: Тина
А жаропонижающие то тут причём?

ни при чем.
речь только о рецептурных лекарствах и бесконтрольном самолечении

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 11:11
А жаропонижающие то тут причём?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • leo529
  • Ну Ну
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 10:48
Цитата: Aleksa-N
А вот с жаропонижающими что не так?

жаропонижающие продаются без рецепта.
На упаковке лекарства прочитайте - там написано, отпуск "по рецепту" или "без рецепта"
на это и ориентируйтесь.
Можете, прежде чем панику разводить, попробовать пойти в аптеку и купить парацетамол или цитрамон. Если в аптеке будут в наличие эти лекарства, Вам их продадут без проблем.

Повторюсь еще раз - на местном уроне никто не сможет заставить продавать безрецептурные лекарства только по рецепту.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 10:40
С жаропонижающими не понятно. Летом покупали гормональные, хорошо, летом много аллергиков. Многие из них на гормонах. А вот с жаропонижающими что не так?

Заболею я в пятницу, пришла с работы у меня температура. Врача я уже не вызову. Скорая к взрослому с температурой 38,5-39 не приедет. В аптеке мне лекарство не продадут. Через Даму мед сейчас записаться к врачу нельзя, в Нейрон. Может у других не так, у меня приложение не дает записаться. Я пойду к врачу в понедельник, в живую очередь заражая всех вокруг. С нашими людьми никто вперед не пропустит. А что делать субботу и воскр. Лежать уксусом обтираться, а ломоту и другие признаки простуды чем снять.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
-3
  • Aleksa-N
  • babe
  • Purins
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  • leo529
  • Ну Ну
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 10:24
Цитата: babe
Многие консультировались у врачей России и других стран и бежали покупать рекомендуемые препараты

Не надоела еще эта мантра про "лучших врачей в мире"? В вашей россии прям сейчас люди мрут, как мухи. Каждый день рекорды по зараженным! Что мы летом проходили-то у них прямо сейчас происходит, даже в худших размерах. В ютубе хоть посмотрите того же Лядова, как в Ростовской больнице за ночь 13 (!!!) человек за ночь умерло потому что элементарного кислорода для ИВЛ не было. Меньше кисельТВ смотрите, может, тогда хоть что то поймете.
 
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  • tata2020
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 10:20
То есть теперь у меня поднялась температура, я ее даже сбить не смогу. Они там с дуба упали.

Сейчас заболевание не так распространяется как раньше, теперь думают не болезнь так мы их своими законами ******.

Цитата: Kain-Livesy
жаропонижающие не относятся к рецептурному отпуску
Им не в первой переступать через закон.

Тогда пусть еще узаконят, если я отпрашиваюсь с работы за рецептом, это время оплачивается в полном объеме.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Ну Ну
  • ЁмоЁ
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 10:02
опять журналисты скомпоновали новость как попало - жаропонижающие не относятся к рецептурному отпуску

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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babe (Посетители) Сегодня, 09:57
Идиотизм! А тот факт, что помощи медицинской было не откуда ждать, а если и была, то такой низкоквалифицированной, что у людей вызывало сомнения, вот граждане от безысходности так и действовали! Многие консультировались у врачей России и других стран и бежали покупать рекомендуемые препараты, Инстаграмм большую роль свою оказал, но это все от отсутствия доверия к местным врачам, возможности получить помощь в месте проживания, ведь как мы вспомним, что банально Скорая не приезжала на вызов, а участкового вызвать было не возможно. Так что разберитесь сначала с квалификацией врачей и возможностью получения их помощи, а уж потом занимайтесь ограничениями!
 
 

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