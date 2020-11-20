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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 441

Кабинет стоматолога заработал в поликлинике Актау

Стоматологический кабинет открыли в Актауской городской поликлинике №2 в 26 микрорайоне, как передаёт пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области.

Первые пациенты. Фото пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области
Первый стоматологический кабинет распахнул свои двери в Актауской городской поликлинике №2 на втором этаже (200 кабинет).

Кабинет стоматолога заработал в поликлинике Актау


Пациентов с 09:00 до 17:00 принимают врач-стоматолог и медсестра. Они могут оказать любую экстренную помощь.

Кабинет стоматолога заработал в поликлинике Актау


Для работы в качестве стоматолога был приглашён врач высшей категории Шамиль Надир. За его плечами два медицинских образования. В 2002 году окончил Актауский медицинский колледж «Мейирбике» по специальнсоти «Зубной техник». Второе высшее образование получил в 2007 году в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова.

Трудовую деятельность начал в поликлинике Каракиянского района в качестве врача стоматолога. Стаж работы 12 лет.

Кабинет стоматолога заработал в поликлинике Актау


- Не только мы, но и пациенты рады тому, что для улучшения доступности качественной стоматологической помощи на базе поликлиники №2 начал свою работу стоматологический кабинет. Мы ставим перед собой задачу сделать зубы пациентов не только здоровыми, но и красивыми. Со стороны управления здравоохранения области в поликлинике созданы все условия для оказания качественной стоматологической помощи обратившимся пациентам. Мы уже приступили к своим функциональным обязанностям, - поделился Шамиль Надир.


В день к стоматологу обращаются примерно 30-40 человек.

Кабинет стоматолога заработал в поликлинике Актау


Для предупреждения заболеваний зубов и пародонта медики советуют проходить осмотр врача стоматолога два раза в год.

- Пациенты могут рассчитывать на качественную медицинскую помощь в рамках двух пакетов: гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). С открытием кабинета стоматолога наблюдается увеличение количества пациентов, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.


Экстренная стоматологическая помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинский помощи за счёт государства. На экстренные услуги могут претендовать: дети до 18 лет, беременные женщины, социально-уязвимые группы населения, участники Великой отечественной войны, инвалиды 1,2,3 группы, многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту, больные инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Кабинет стоматолога заработал в поликлинике Актау



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