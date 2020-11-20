Порты Актау и Курык станут воротами Казахстана в открытые моря.

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, как сообщает railnews.kz, 17 ноября подписал закон «О ратификации Соглашения о судоходстве». Оно вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты подтверждения того, что все страны ЕАЭС выполнили необходимые внутригосударственные процедуры. Соглашение позволит упростить транзитный проход судов по внутренним водным путям стран ЕАЭС.



Ерлан Абсатов, генеральный директор Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», подчеркнул, что благодаря этому документу Казахстан получит доступ в открытое море по внутренним водным путям России.



– В настоящее время грузы с Чёрного моря доставляются до казахстанских портов транзитом по Волго-Донскому судоходному каналу. Со вступлением в силу соглашения повысится транзитный потенциал портов Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, - сообщил Ерлан Абсатов.



Упрощённый проход по внутренним водным путям России будет доступен только казахстанским компаниям. Это позволит заинтересовать прикаспийские страны, не являющиеся членами ЕАЭС, в задействовании казахстанских перевозчиков. Также казахстанские суда смогут ходить по рекам Иртыш и Обь вплоть до залива Обская губа в Карском море. К 2025 году планируется довести объёмы речных перевозок до 1,5 миллиона тонн. Для сравнения, в текущем году объём перевозок по внутренним водным путям страны составил 879 тысяч тонн.



Соглашение о судоходстве было подписано на Евразийском межправительственном совете 1 февраля 2019 года.