В селе Кызылтобе открылся культурно-досуговый комплекс

В селе Кызылтобе Мунайлинского района открылся культурно-досуговый комплекс. Площадь комплекса составляет 2 695 квадратных метров. Здесь имеются детская игровая площадка с искусственной травой, футбольное поле, спортивная площадка для воркаута.По словам Рената Шамуханова, стоимость культурно-досугового комплекса составила 12,5 миллиона тенге.- В будущем планируем сажать зелёные насаждения. Спонсорами проекта являются ТОО «Марину LTD», «Казахское общество слепых», - сказал Ренат Шамуханов.