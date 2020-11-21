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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 341

Вторая четверть школьников Мангистау пройдёт в онлайн-режиме

Режим обучения во II четверти учебного года для школьников региона останется без изменений. Об этом на брифинге Центра общественных коммуникаций сообщил Аскар Сейдалиев, руководитель управления образования Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта platon.asia
Школьники Мангистау продолжат обучаться дистанционно во второй четверти учебного года.

Такое решение было принято в связи с нестабильностью эпидемиологической ситуации в регионе и в соответствии с письменными рекомендациями акиматов районов и городов.

- С начала учебного года по области зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников и одного учителя. В настоящее время приняты меры по их изоляции, члены их семей переведены на карантинный режим. В целях предотвращения распространения инфекции в дежурных классах ежедневно проводятся работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, - пояснил Аскар Сейдалиев.

В дежурных классах во второй четверти будут обучаться только первоклашки, а учащиеся 2-11 классов продолжат дистанционное обучение. В настоящее время 15 295 (83 процента) учащихся первых классов обучаются в 128 дежурных классах.

Аскар Сейдалиев отметил, в первой четверти такое же количество учащихся первых классов посещало дежурные классы в школах. Родители остальных первоклашек пожелали обучать детей дистанционно.

В целях организации дистанционного обучения за счёт средств местного бюджета приобрели 8100 компьютеров, из республиканского - 22 541 компьютеров.

- В регионе функционируют 311 дошкольных организаций с охватом 36 540 детей. В связи с карантинными ограничениями в 242 дошкольных учреждениях открыты 1 172 дежурные группы, которые посещают 16 100 детей. В дежурных группах работают 2 770 педагогов и 3 121 человек технического персонала. Дежурные группы в организациях дошкольного образования работают с соблюдением всех норм санитарных требований, - подчеркнул Аскар Сейдалиев.

Учебный процесс в технических и профессиональных организациях (ТиПО) также продолжится в дистанционном формате.



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Комментарии ( 1 )

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  • aalleennaa69
 Aktika (Посетители) Сегодня, 11:53
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