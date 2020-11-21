Вторая четверть школьников Мангистау пройдёт в онлайн-режиме

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Школьники Мангистау продолжат обучаться дистанционно во второй четверти учебного года.



Такое решение было принято в связи с нестабильностью эпидемиологической ситуации в регионе и в соответствии с письменными рекомендациями акиматов районов и городов.



- С начала учебного года по области зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учеников и одного учителя. В настоящее время приняты меры по их изоляции, члены их семей переведены на карантинный режим. В целях предотвращения распространения инфекции в дежурных классах ежедневно проводятся работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, - пояснил Аскар Сейдалиев.



В дежурных классах во второй четверти будут обучаться только первоклашки, а учащиеся 2-11 классов продолжат дистанционное обучение. В настоящее время 15 295 (83 процента) учащихся первых классов обучаются в 128 дежурных классах.



Аскар Сейдалиев отметил, в первой четверти такое же количество учащихся первых классов посещало дежурные классы в школах. Родители остальных первоклашек пожелали обучать детей дистанционно.



В целях организации дистанционного обучения за счёт средств местного бюджета приобрели 8100 компьютеров, из республиканского - 22 541 компьютеров.



- В регионе функционируют 311 дошкольных организаций с охватом 36 540 детей. В связи с карантинными ограничениями в 242 дошкольных учреждениях открыты 1 172 дежурные группы, которые посещают 16 100 детей. В дежурных группах работают 2 770 педагогов и 3 121 человек технического персонала. Дежурные группы в организациях дошкольного образования работают с соблюдением всех норм санитарных требований, - подчеркнул Аскар Сейдалиев.



Учебный процесс в технических и профессиональных организациях (ТиПО) также продолжится в дистанционном формате.