Татарский центр «Булгар» в Актау отпразднует своё 30-летие

Фото Рашида Исмагилова

Татарский центр «Булгар» 22 ноября будет отмечать 30-летие со дня своего открытия. Мероприятие состоится в 12:00 в здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.



- За годы работы мы открыли воскресную школу и творческую группу, активно участвовали в культурной и политической жизни Мангистау. Нам хотелось бы отпраздновать юбилей вместе с жителями города. Мы понимаем, что сейчас всем не до больших праздников, поэтому ограничимся небольшим концертом и выставкой татарских блюд, - рассказал Фандаль Сахибгареев.



Центр был открыт в сентябре 1990 года. По словам руководства, объединение необходимо, чтобы татары, проживающие далеко от родины, не забывали свои обычаи, традиции и язык.