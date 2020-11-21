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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:20

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Татарский центр «Булгар» в Актау отпразднует своё 30-летие

В честь своего 30-летия татарский центр «Булгар» подготовил концерт и выставку татарских блюд. Об этом сообщает Фандаль Сахибгареев, председатель татарского этнокультурного объединения.

Фото Рашида Исмагилова
Татарский центр «Булгар» 22 ноября будет отмечать 30-летие со дня своего открытия. Мероприятие состоится в 12:00 в здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.

- За годы работы мы открыли воскресную школу и творческую группу, активно участвовали в культурной и политической жизни Мангистау. Нам хотелось бы отпраздновать юбилей вместе с жителями города. Мы понимаем, что сейчас всем не до больших праздников, поэтому ограничимся небольшим концертом и выставкой татарских блюд, - рассказал Фандаль Сахибгареев.

Центр был открыт в сентябре 1990 года. По словам руководства, объединение необходимо, чтобы татары, проживающие далеко от родины, не забывали свои обычаи, традиции и язык.



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