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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:42

Просмотров: 761

Жители одного из сел Мангистау пожаловались на отсутствие тепла в домах

Владельцы жилых домов в селе Саин Шапагатов возмутились отсутствием газоснабжения в населенном пункте. По их словам, из-за этого их дома не отапливаются. По данным акимата Тупкараганского района, газопровод уже построили и через несколько дней в жилые дома подадут тепло, однако не все из жителей сдали необходимые документы для подключения к газоснабжению.

Иллюстративное фото с сайта azattyq-ruhy.kz
Жители села Саин Шапагатов в Тупкараганском районе пожаловались на отсутствие тепла в их домах.

- Газ не проведен, из-за этого мы мерзнем в домах. Отапливать нечем. Сидим, ютимся в одной комнате, пока нагреваем при помощи электричества другую. У нас дети маленькие, - посетовала одна из жительниц населенного пункта.

В акимате Тупкараганского района рассказали, что 20 ноября состоялась встреча жильцов с главой района. На собрании представители власти объясняли причины отсутствия тепла в некоторых жилых домах населенного пункта.

- Процесс строительства подводящего газопровода в шестом квартале села был начат еще в апреле этого года. Подрядчиком выступило товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «СМК-4». Объект сдали 25 октября. Газ планируем подать в жилые дома 24 ноября, но не всем. Важный аспект - акционерное общество «КазТрансГаз Аймак» требует документы для подключения к газоснабжению. Не все владельцы 1312 участков их сдали. Без нужных документов, техпаспорта в частности, газ не подключат, - пояснили в районном акимате.



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