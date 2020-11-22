Жители 7 микрорайона Актау выступили против строительства медицинского центра на месте детской площадки

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Общее собрание жильцов домов №28, №29 и №30 в 7 микрорайоне состоялось 21 ноября.



На нем обсуждали возможность строительства медицинского центра на месте детской площадки, расположенной вблизи домов. Одна из местных компаний выступила с инициативой построить новую площадку взамен старой, но в другом месте.



Жители близлежащих домов не согласились с намерением организации построить медцентр и перенести площадку.



- На месте, где предлагают построить новую площадку, растут деревья. Получается, их срубят? А шум под окнами будет мешать жильцам дома №30. Внутри микрорайона и так много машин, а из-за медицинского центра автомобилей будет еще больше, нам просто негде будет ходить, - посетовала жительница дома №29.



В пресс-службе акима Актау подтвердили, что администрация города одобрила возведение новой детской площадки в рамках благоустройства микрорайона, однако разрешение на строительство медцентра выдано не было.