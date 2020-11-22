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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:04

Просмотров: 644

Жители 7 микрорайона Актау выступили против строительства медицинского центра на месте детской площадки

Жильцы нескольких домов в 7 микрорайоне возмутились строительством медицинского центра на месте игровой площадки. По их словам, одна из местных компаний, ответственная за строительство медцентра, предложила жильцам соорудить новую детскую площадку в другом месте. В акимате Актау вовсе заявили, что разрешение на строительство здания не выдавали.

Фото предоставлено читателем Lada.kz
Общее собрание жильцов домов №28, №29 и №30 в 7 микрорайоне состоялось 21 ноября.

На нем обсуждали возможность строительства медицинского центра на месте детской площадки, расположенной вблизи домов. Одна из местных компаний выступила с инициативой построить новую площадку взамен старой, но в другом месте.

Жители близлежащих домов не согласились с намерением организации построить медцентр и перенести площадку.

- На месте, где предлагают построить новую площадку, растут деревья. Получается, их срубят? А шум под окнами будет мешать жильцам дома №30. Внутри микрорайона и так много машин, а из-за медицинского центра автомобилей будет еще больше, нам просто негде будет ходить, - посетовала жительница дома №29.

В пресс-службе акима Актау подтвердили, что администрация города одобрила возведение новой детской площадки в рамках благоустройства микрорайона, однако разрешение на строительство медцентра выдано не было.



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Комментарии ( 3 )

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Нурекен (Посетители) Сегодня, 11:00
В старых микрорайонах уже нельзя ничего строить, нигде уже....
 
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  • TU-154
  • elek
  • касым
 Cordaron (Посетители) Сегодня, 10:38
Этот беспредел никогда не кончится. Мухамеджанова надо возвращать, он бы дал вложится строителям , а потом заставил бы сравнять как было.... никто после такого не борзел бы...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • vaterloo
  • TU-154
 Ергалиев Алла-Онгар (Посетители) Сегодня, 10:14
Лучше построили бы в каждом микрорайоне свои поликлиники, например в 11 микрорайоне, а в 7 микрорайоне нет необходимости строит мед.центра т.к. там хватает медцентры
 
 

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