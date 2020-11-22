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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:42

Просмотров: 3443

СМИ: Активистов задержали в Актау из-за участия в деятельности запрещенной организации

Сотрудники полиции задержали двух активистов, проживающих в Актау, - Абзала Каналиева и Айжан Исмакову. Им вменяют участие в деятельности запрещенной организации. Об этом сообщает информационный портал Еhonews.kz.

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
О задержании двух активистов стало известно от их родственников.

Они же и сообщили, что перед задержанием полицейские провели у активистов обыски.

В настоящее время, как передает ehonews.kz, они находятся в изоляторе временного содержания, куда их поместили на двое суток.

Адвокат Айгуль Айжарыкова заявила, что не согласна с действиями правоохранительных органов.

- Задержанных обвиняют за активность в соцсетях. Но каждый имеет право на выражение своего мнения. Чтобы предъявлять им обвинение «участии в деятельности запрещенной организации», надо было, чтобы они платили взносы, состояли в организации и участвовали в ней, — высказалась адвокат.

Она полагает, что людей задерживают специально, дабы они не принимали участие в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, которые должны состояться 10 января следующего года.

В то же время правозащитники сообщили, что на этой неделе правоохранители провели обыски не только у Каналиева и Исмаковой, но и еще у нескольких активистов — Оразгали Назарова, Болата Нургазина, Талгата Ахметова, Улболсын Турдиевой, Шолпан Жанузаковой, Нурбергена Алиханова, Ляззат Ашикбаевой и Жаныл Мырзабаевой.



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Комментарии ( 6 )

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  • Сергей Владимиров
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:51
Она полагает, что людей задерживают специально, дабы они не принимали участие в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, которые должны состояться 10 января следующего года.

Так вот она где собака зарыта! А раз нет подробностей от властей, то у меня складывается впечатление, что адвокат прав и власть пытается не допустить людей в депутаты.
В какой организации они состояли? Что это вообще за организация? Где доказательства противоправности действий этой организации?
Казахстанские власти хотят повторить судьбу Белоруссии? Чтобы весь мир на нас окрысился и ввёл санкции?
Мы уже видели чем заканчиваются посадки кандидатов на нары, на примере Белоруссии.
 
-1
  • Есенгельды
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:21
Цитата: ОбывателЪ
Можете привести хоть один пример когда исламисты радикалы были из репатриантов? Т

Так недавно же целый самолет в Сирию за ними отправляли-))
 
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  • Сухов.
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:54
Цитата: ОбывателЪ

Можете привести хоть один пример когда исламисты радикалы были из репатриантов?

А, что мало по городу ходят этих чёрных мешков!. Они что!, из России приехали, и в дет. садах он работают и постоянно бегают "читать" намаз по туалетам. Это что нормальное явление. Средневековый фанатизм.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Сергей Владимиров
 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:54
Что за организация то? Чем занимались?
Может и правда нехорошие люди, редиски!
Адвокат то ясно дело для того и нужен чтобы выгораживать.
Вобщем ничего не понятно, подробностей нет.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
-3
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 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 14:33
Цитата: Сухов.
Надо прекратить регистрацию в РК приезжих на "историческую родину".
Тогда не будет экстримистов - активистов и будет меньше приезжего басмачья, с незаконными исламистскими идеями

Можете привести хоть один пример когда исламисты радикалы были из репатриантов? Таких просто нет, к нам на запад идеи исламского радикализма с российского Кавказа зашли, самый ярый проповедник этих идей Александр Тихомиров в тех кругах известный как Саид Бурятский был вообще с Дальнего Востока России, вот он ездил со своими лекциями по Казахстану заезжая со России, может тогда границы с РФ закрыть захотите?
Да и вообще понятно же что в статье о другой организации идет, та что за прогнившие европейские ценности, те самые что в России так же распространены среди навальнят и прочих негодяев либерастов. С ваххабитами у них разве что штанишки одинаковые, обнажающие щиколотки.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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 Сухов. (Посетители) Сегодня, 14:12
Надо прекратить регистрацию в РК приезжих на "историческую родину".
Тогда не будет экстримистов - активистов и будет меньше приезжего басмачья, с незаконными исламистскими идеями которые им диктуют из вне, и то что они привезли с собой.

Это точно.
 
 

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