СМИ: Активистов задержали в Актау из-за участия в деятельности запрещенной организации

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
О задержании двух активистов стало известно от их родственников.
Они же и сообщили, что перед задержанием полицейские провели у активистов обыски.
В настоящее время, как передает ehonews.kz, они находятся в изоляторе временного содержания, куда их поместили на двое суток.
Адвокат Айгуль Айжарыкова заявила, что не согласна с действиями правоохранительных органов.
- Задержанных обвиняют за активность в соцсетях. Но каждый имеет право на выражение своего мнения. Чтобы предъявлять им обвинение «участии в деятельности запрещенной организации», надо было, чтобы они платили взносы, состояли в организации и участвовали в ней, — высказалась адвокат.
Она полагает, что людей задерживают специально, дабы они не принимали участие в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, которые должны состояться 10 января следующего года.
В то же время правозащитники сообщили, что на этой неделе правоохранители провели обыски не только у Каналиева и Исмаковой, но и еще у нескольких активистов — Оразгали Назарова, Болата Нургазина, Талгата Ахметова, Улболсын Турдиевой, Шолпан Жанузаковой, Нурбергена Алиханова, Ляззат Ашикбаевой и Жаныл Мырзабаевой.
Они же и сообщили, что перед задержанием полицейские провели у активистов обыски.
В настоящее время, как передает ehonews.kz, они находятся в изоляторе временного содержания, куда их поместили на двое суток.
Адвокат Айгуль Айжарыкова заявила, что не согласна с действиями правоохранительных органов.
- Задержанных обвиняют за активность в соцсетях. Но каждый имеет право на выражение своего мнения. Чтобы предъявлять им обвинение «участии в деятельности запрещенной организации», надо было, чтобы они платили взносы, состояли в организации и участвовали в ней, — высказалась адвокат.
Она полагает, что людей задерживают специально, дабы они не принимали участие в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, которые должны состояться 10 января следующего года.
В то же время правозащитники сообщили, что на этой неделе правоохранители провели обыски не только у Каналиева и Исмаковой, но и еще у нескольких активистов — Оразгали Назарова, Болата Нургазина, Талгата Ахметова, Улболсын Турдиевой, Шолпан Жанузаковой, Нурбергена Алиханова, Ляззат Ашикбаевой и Жаныл Мырзабаевой.