В Мангистау обнаружили новые случаи заражения COVID-19

Фото из доступных источников
Всего с начала пандемии в нашей области диагностировали 3424 случая заражения COVID-19.
Выздоровели 3280 человек, зарегистрировано 50 летальных исходов.
Лидером по количеству случаев заражений является Алматы. На сегодняшний день там зарегистрировано 15594 носителей коронавирусной инфекции.
Выздоровели 3280 человек, зарегистрировано 50 летальных исходов.
Лидером по количеству случаев заражений является Алматы. На сегодняшний день там зарегистрировано 15594 носителей коронавирусной инфекции.
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