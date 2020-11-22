В Мангистау обнаружили новые случаи заражения COVID-19

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Всего с начала пандемии в нашей области диагностировали 3424 случая заражения COVID-19.



Выздоровели 3280 человек, зарегистрировано 50 летальных исходов.



Лидером по количеству случаев заражений является Алматы. На сегодняшний день там зарегистрировано 15594 носителей коронавирусной инфекции.