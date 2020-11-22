В Актау идет отлов бродячих собак

- Все мы слышим и видим события с участием собак в других областях страны. Мы работаем с соответствующими органами, чтобы не допустить подобных ситуаций. Уважаемые жители, не оставляйте своих детей без присмотра на улице. Просим принять меры предосторожности. В настоящее время в этом направлении ведется усиленная работа, - отметил глава полиции региона, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

Участковые инспекторы микрорайонов совместно с сотрудниками ЖЭКов и ветеринарной станции проводят подворовой обход. Также опрашивают жильцов квартир на наличие в микрорайонах бродячих собак.Одна из главных задач на сегодня - избавление от собак, бродящих по дворам, для безопасности населения, в частности, детей.