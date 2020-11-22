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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 832

В Актау идет отлов бродячих собак

Одна из главных задач — не допустить последствий от действий бездомных животных.

Фото из архива «Лады»
Участковые инспекторы микрорайонов совместно с сотрудниками ЖЭКов и ветеринарной станции проводят подворовой обход. Также опрашивают жильцов квартир на наличие в микрорайонах бродячих собак.

Одна из главных задач на сегодня - избавление от собак, бродящих по дворам, для безопасности населения, в частности, детей.

- Все мы слышим и видим события с участием собак в других областях страны. Мы работаем с соответствующими органами, чтобы не допустить подобных ситуаций. Уважаемые жители, не оставляйте своих детей без присмотра на улице. Просим принять меры предосторожности. В настоящее время в этом направлении ведется усиленная работа, - отметил глава полиции региона, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.





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Комментарии ( 4 )

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  • babe
  • 618965450
 дорожник (Посетители) Сегодня, 20:20
В Крыму бродячие Барбосы кастрированы и помечены биркой в ухе

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • sergei 66
  • babe
  • Ну Ну
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:18
Участковые инспекторы микрорайонов совместно с сотрудниками ЖЭКов и ветеринарной станции проводят подворовой обход.

Лучше бы взялись за хозяев собак,что выгуливают своих питомцев и не убирают за ними горы говна! Кругом собачье дерьмо! foo
 
-1
  • sergei 66
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  • 618965450
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 19:54
Для подобных живодёров точно отдельный котел готов.
 
-1
  • 618965450
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  • sergei 66
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:16
Дайте номер телефона или ватсап, куда горожанам можно было бы сообщить о бродячих собаках.
 
 

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