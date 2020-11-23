Порядка 700 килограммов продовольственных товаров снято с реализации в Мангистау

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Проверка товаров проходила в рамках ежемесячного мониторинга безопасности. Основная часть - 75 процентов - составляет импортная продукция, 25 процентов приходится на продукцию отечественных производителей.



Из всех образцов отобранной продукции 78% - пищевые продукты, оставшиеся 22% - товары народного потребления.



- С начала года отобрано 1 191 наименование пищевых продуктов, из них не соответствуют требованиям техрегламента 67 проб. Несоответствия выявлены в восьми из 120 проб мяса и мясной продукции. В четырех образцах выявлено наличие нитрита натрия выше установленных норм. Это вареная колбаса «Докторская» и колбаса полукопченая «Праздничная» от ООО «Желен» (Россия, Оренбургская обл.), колбаса полукопченая, «Сервелат» в/с «Байрам» от ИП «Досматова Т.З. (РК, Жамбылская обл., Тараз). В трех мясных изделиях, указанных в маркировке как говяжьи, выявлена ДНК свинины. Это вареные сосиски «С говядиной», производитель: ТОО «МК» АГРОТЕК» (Саратов, РФ), овощные-мясные консервы «Тушенка кусковая говяжья», производитель – АО «Орелпродукт» (Троицк, Москва, РФ), тушеное стерилизованное говяжье мясо высшего сорта, производитель – ТОО «СТАНДАРТ», «Корганский мясокомбинат» (Москва, РФ). Вся некачественная продукция весом 64,62 кг была изъята из реализации, - прокомментировала Жарасхан Саламатова.



Кроме того, из отобранных 58 проб мяса птицы и птицепродукции и 40 образцов рыбной продукции выявлено семь фактов несоответствия маркировке.



По словам руководителя отдела, лабораторной экспертизой охвачено 153 пробы молока и молочной продукции. В 9,2% обнаружены несоответствия требованиям технических регламентов: две пробы - по бактериологическим показателям, одна - по физико-химическим данным, четыре продукта были просроченными и восемь образцов имели отклонение от маркировки.



- Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в двух образцах молочной продукции, это сладкий творог с изюмом производства ТОО «Millina Food Production Company Ltd» (Актау). На молочном заводе была проведена внеплановая проверка, изъято с реализации 240 кг некачественной продукции, на ответственное лицо наложен штраф на сумму 304 865 тенге, - проинформировала Жарасхан Саламатова.



Проведена также контрольная закупка 342 товаров народного потребления, 21 процент из них не соответствовал требованиям. В том числе были взяты 34 пробы детских товаров, из них в 17 не были соблюдены условия маркировки. В одной игрушке «Шар - сюрприз «LOL Surprise» выявлено превышение нормы содержания фенола (выявлен 0,1 мг/дм3, при норме 0,05 мг/дм3). Предпринимателю выдано предписание, опасная продукция снята с реализации.



Кроме этого, в 12 из 19 образцов кухонных приборов (наборы кухонных приборов, вилки и ложки) выявлены несоответствия по устойчивости к коррозии. Все приборы произведены в Китае, предпринимателю выдано предписание.



- По итогам мониторинга на предпринимателей оформлены 29 предписаний. По внеплановым проверкам было возбуждено два дела об административных правонарушениях, наложен штраф в размере 397 650 тенге.



Всего с начала 2020 года изъято с реализации 662 кг несоответствующей продукции на сумму 312 207 тенге.