В Мангистау за сутки выявлено два новых случая COVID-19

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По данным официального источника, в Мангистаукой области зарегистрировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



Таким образом, в Мангистауской области число пациентов - 3428. Выздоровели - 3280. Лидером по заболеваемости по-прежнему считается Восточно-Казахстанская область. Там за сутки вирус подтвердился у 188 человек.