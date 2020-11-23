Серикбай Трумов: В текущем году в Мангистау будет реализовано 14 инвестиционных проектов

С. Трумов. Фото из архива lada.kz

В перспективе реализация проектов позволит обеспечить рабочими местами 1056 человек.



- Два проекта с участием иностранных инвесторов уже введены в эксплуатацию. Это курортный гостиничный комплекс «Риксос Актау» стоимостью 60,8 миллиарда тенге, создано 635 новых рабочих мест. Второй проект – система подготовки и закачки морской/пластовой воды для применения в нефтяной отрасли, стоимость проекта - 8,6 миллиарда тенге, - рассказал Серикбай Трумов, аким Мангистауской области.



Стоит отметить, что реализация части проектов будет перенесена на следующий год. В итоге планируется ввести в эксплуатацию еще 21 проект на 81,1 миллиарда тенге. Это даст возможность обеспечить работой порядка 2000 человек. Еще два проекта будут реализованы с привлечением иностранных инвесторов, остальные 19 – отечественных.



Кроме того, в регионе решается проблема дефицита питьевой воды. Уже к концу года показатель обеспеченности централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов будет увеличен с 75,8% до 86,8%. Для реализации этих задач из бюджета выделено порядка 5,8 миллиарда тенге.



- Как пример, реализация проекта по строительству опреснительного завода стоимостью 21,4 миллиарда тенге и мощностью 17 тыс. кубометров воды в сутки на месторождении Каражанбас. Также стоит отметить строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс. куб. м в сутки в курортной зоне Кендерли, - сказал Серикбай Трумов, аким Мангистауской области.