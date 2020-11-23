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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:37

Просмотров: 725

Серикбай Трумов: В текущем году в Мангистау будет реализовано 14 инвестиционных проектов

Мангистауская область занимает одну из лидирующих позиций в Казахстане по привлечению инвестиций. В этом году в регионе планируется реализация 14 инвестиционных проектов почти на 20 миллиардов тенге. Об этом сегодня, 23 ноября, на площадке службы центральных коммуникаций сообщил Серикбай Трумов, аким Мангистауской области.

С. Трумов. Фото из архива lada.kz
В перспективе реализация проектов позволит обеспечить рабочими местами 1056 человек.

- Два проекта с участием иностранных инвесторов уже введены в эксплуатацию. Это курортный гостиничный комплекс «Риксос Актау» стоимостью 60,8 миллиарда тенге, создано 635 новых рабочих мест. Второй проект – система подготовки и закачки морской/пластовой воды для применения в нефтяной отрасли, стоимость проекта - 8,6 миллиарда тенге, - рассказал Серикбай Трумов, аким Мангистауской области.

Стоит отметить, что реализация части проектов будет перенесена на следующий год. В итоге планируется ввести в эксплуатацию еще 21 проект на 81,1 миллиарда тенге. Это даст возможность обеспечить работой порядка 2000 человек. Еще два проекта будут реализованы с привлечением иностранных инвесторов, остальные 19 – отечественных.

Кроме того, в регионе решается проблема дефицита питьевой воды. Уже к концу года показатель обеспеченности централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов будет увеличен с 75,8% до 86,8%. Для реализации этих задач из бюджета выделено порядка 5,8 миллиарда тенге.

- Как пример, реализация проекта по строительству опреснительного завода стоимостью 21,4 миллиарда тенге и мощностью 17 тыс. кубометров воды в сутки на месторождении Каражанбас. Также стоит отметить строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс. куб. м в сутки в курортной зоне Кендерли, - сказал Серикбай Трумов, аким Мангистауской области.



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