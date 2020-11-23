Нетрезвый водитель управлял автомобилем в Актау

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Сотрудниками батальона патрульной полиции 20 ноября в 23.00 была остановлена автомашина марки Mitsubishi Outlander.



- Как показал результат освидетельствования, водитель находился за рулём в алкогольном состоянии. При проверке документов у гражданина не оказалось водительского удостоверения на управление транспортным средством, так как он был лишён судом до 2022 года управлять автотранспортным средством за аналогичное нарушение, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.