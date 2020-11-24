Новых случаев COVID-19 не зарегистрировали в Мангистау

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За сутки в Казахстане выявлено 678 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.



С начала эпидемии в Мангистау число заболевших составляет 3426.



За прошедшие сутки в стране зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход.