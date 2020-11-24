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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 429

Глава полиции страны ответит на вопросы жителей Мангистау

Единый день приёма граждан пройдёт по всей стране 26 ноября. Жители Мангистауской области смогут онлайн попасть на приём к министру внутренних дел и руководителям полиции региона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

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Единый день приёма граждан будет проведён посредством интернет-платформы ZOOM.

Глава полиции страны ответит на вопросы жителей Мангистау


- На платформе ZOOM для министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и его заместителей будут созданы отдельные каналы связи с подключением руководства территориальных департаментов. Записавшимся гражданам и другим участникам мероприятия будут заранее направлены идентификаторы конференций, способы подключения и пароли, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Приём граждан будет осуществляться 26 ноября, время местное.

Часы проведения приёма:
- руководством МВД с 10:00 до 13:00;
– начальниками территориальных органов и подразделений внутренних дел, а также уголовно-исполнительной системы – с 15:00 до 18:00.

- По Мангистауской области на приём к министру, начальникам департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы запись производится с 23 по 25 ноября по телефону: 8(7292)34-30-60. Электронный адрес: PRESS_MANGISTAU@mail.kz, WhatsApp-номер: 8-708-302-74-32, - отметили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 1 )

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  • malovdmitriy
  • ЛШП
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:31
Задам миристру вопрос о том что лошади в городе и на трассе, а полиция никаких мер не принимает, где светоотражающие ошейники и т.д. работы 0.
 
 

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