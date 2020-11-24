Глава полиции страны ответит на вопросы жителей Мангистау

Единый день приёма граждан будет проведён посредством интернет-платформы ZOOM.- На платформе ZOOM для министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и его заместителей будут созданы отдельные каналы связи с подключением руководства территориальных департаментов. Записавшимся гражданам и другим участникам мероприятия будут заранее направлены идентификаторы конференций, способы подключения и пароли, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.Приём граждан будет осуществляться 26 ноября, время местное.- По Мангистауской области на приём к министру, начальникам департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы запись производится с 23 по 25 ноября по телефону: 8(7292)34-30-60. Электронный адрес: PRESS_MANGISTAU@mail.kz, WhatsApp-номер: 8-708-302-74-32, - отметили в пресс-службе ведомства.