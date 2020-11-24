На дорогах гололёд! Водителей Мангистау просят быть предельно внимательными на трассах

Фото пресс-службы ведомства

Местная полицейская служба региона просит жителей и гостей Мангистау соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.



В данный момент гололёд имеется на следующих дорогах:

- Жетыбай – Шетпе;

- Шетпе - Сайотес;

- Жетыбай-Жанаозен;

- Актау - Каражанбас (43км).



- Снег и метель может серьёзно ограничивать видимость на трассах. Сотрудники роты патрульной полиции советуют выбирать осторожный стиль вождения в соответствии с переменами погоды и ситуацией на трассах, снижать скорость движения, соблюдать достаточную дистанцию и избегать резких манёвров, - отметили в полиции региона.



В ведомстве отметили, что дорожно-транспортных происшествий, связанных с погодными условиями, нет.