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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 11

На дорогах гололёд! Водителей Мангистау просят быть предельно внимательными на трассах

В связи с обстановкой на дорогах Мангистау, сложившейся из-за гололёда, введён усиленный режим дежурства роты патрульной полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Местная полицейская служба региона просит жителей и гостей Мангистау соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

В данный момент гололёд имеется на следующих дорогах:
- Жетыбай – Шетпе;
- Шетпе - Сайотес;
- Жетыбай-Жанаозен;
- Актау - Каражанбас (43км).

- Снег и метель может серьёзно ограничивать видимость на трассах. Сотрудники роты патрульной полиции советуют выбирать осторожный стиль вождения в соответствии с переменами погоды и ситуацией на трассах, снижать скорость движения, соблюдать достаточную дистанцию и избегать резких манёвров, - отметили в полиции региона.

В ведомстве отметили, что дорожно-транспортных происшествий, связанных с погодными условиями, нет.



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