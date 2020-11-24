Рассылку об усилении карантина в Актау санитарные врачи назвали фейком

Жители Актау получили в мессенджерах рассылку об усилении карантинного режима в Актау с 25 ноября.Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев заявил, что данная информация является фейком.- Такая информация в постановлении не указана, то есть она не соответствует истине. При появлении нового постановления и вступлении его в силу мы обязательно сообщим об этом, - сказал Газиз Надуев.