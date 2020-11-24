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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 6

Рассылку об усилении карантина в Актау санитарные врачи назвали фейком

Жители Актау пересылают друг другу информацию об усилении карантинного режима в Актау с 25 ноября. О том, что рассылка является фейком, заявил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстрация к материалу
Жители Актау получили в мессенджерах рассылку об усилении карантинного режима в Актау с 25 ноября.

Рассылку об усилении карантина в Актау санитарные врачи назвали фейком


Главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев заявил, что данная информация является фейком.

- Такая информация в постановлении не указана, то есть она не соответствует истине. При появлении нового постановления и вступлении его в силу мы обязательно сообщим об этом, - сказал Газиз Надуев.



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