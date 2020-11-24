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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 263

О вызволении детей из запертых квартир рассказали спасатели Актау

Двоих детей вызволили из запертых квартир спасатели Актау. Об этом рассказала Рукия Сычёва, руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По данным ведомства, за прошедшую неделю с 16 по 22 ноября 2020 года подразделениями Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлён 31 выезд по тревоге.

За этот период спасатели вызволили двоих детей из запертых квартир.

В ведомстве рассказали подробности аварийно-спасательных работ:

Примерно в 19:45 17 ноября спасатели оказали помощь двухлетнему ребёнку, который оказался запертым в квартире дома №9 в 28А микрорайоне. Спасатели и полицейские с помощью автолестницы проникли в квартиру через окно на пятом этаже и открыли входную дверь. В квартире оказался ребёнок без присмотра взрослых. Спасатели передали ребёнка маме.

Ещё один инцидент произошёл 23 ноября в 00:30 в 46 доме 14 микрорайона. Спасатели с помощью автолестницы проникли в квартиру через окно на втором этаже и открыли входную дверь. В квартире обнаружили двухлетнего ребёнка и передали его матери.

В четверг, 19 ноября, пожарные отправились спасать посетителей торгового центра «Актау», которые застряли в лифте. По прибытию спасателей выяснилось, что работники торгового центра сами справились с этой задачей и освободили пятерых человек. Помощь спасателей не понадобилась.

В ночь на 21 ноября на трассе Бейнеу-Атырау, в 10 километрах от села, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две машины марки МаЗ и KIA Sportage. До прибытия пожарных сотрудники «Бейнеу трассалық медициналық құтқару пункті» с помощью болгарки открыли дверь водителя автомобиля KIA Sportage и вытащили одного человека, 2002 года рождения. Он скончался на месте.

По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, на прошлой неделе подразделения ведомства выезжали семь раз на пожары.

Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий

Один из пожаров произошёл 16 ноября в 13:02 в доме №20 в 33 микрорайоне Актау. В квартире на балконе произошло горение постельных принадлежностей, строительных отходов и проводки кондиционера. Обошлось без пострадавших.

О вызволении детей из запертых квартир рассказали спасатели Актау


О вызволении детей из запертых квартир рассказали спасатели Актау


В этот же день сгорела отдельно стоящая трёхкомнатная одноэтажная времянка в сельском округе Атамекен. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. Пострадавших нет.

О вызволении детей из запертых квартир рассказали спасатели Актау


О вызволении детей из запертых квартир рассказали спасатели Актау


В среду, 18 ноября, на территории промышленной зоны №1 возле гаража №83 сгорел автомобиль ВАЗ 2114, 2013 года выпуска. Пострадавших нет.

На следующий день в 11:22 сгорел ещё один автомобиль. На трассе Форт Шевченко-Актау произошло горение моторного отсека и панели управления в машине Газель. Потушили до прибытия пожарного подразделения. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

О вызволении детей из запертых квартир рассказали спасатели Актау


О вызволении детей из запертых квартир рассказали спасатели Актау


В пятницу, 20 ноября, в 17:20 на территории зелёного рынка «Көк базар» в 25 микрорайоне Актау произошло горение крыши одноэтажного склада по хранению овощей. Площадь горения составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

Вечером 22 ноября в двухкомнатной квартире дома №45 в 4 микрорайоне произошло горение кондиционера, пола, двери в прихожей. Квартира полностью закопчена. Пострадавших нет.

Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ напоминают жителям Актау о правилах безопасности в жилых домах.

Чтобы не было в вашем доме или квартире пожара - не допускайте:
- не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и пользоваться электрическими и газовыми приборами;
- не оставляйте включённые электрические и газовые приборы без присмотра;
- небрежного обращения с огнём, разведения костров вблизи строений и в ветреную погоду;
- курения в постели, на лоджиях и балконах;
- перегрузки электросетей путём включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых приборов;
- применения электро-предохранителей незаводского изготовления («жучков»), самодельных абажуров, осветительных электроламп и электронагревательных приборов кустарного производства;
- хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама, мебели, бумаги.



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