Ждём ответ! Какие дроны закупают для экологов в Мангистау за 27 млн тенге

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В департаменте экологии по Мангистауской области хотят использовать дроны для контроля загрязнения окружающей среды. В связи с этим Lada.kz задает департаменту и областному акимату следующие вопросы:
1. Сколько дронов будет закуплено? Кто производитель приобретаемого оборудования, и какова его модификации?
2. Располагает ли департамент квалифицированными кадрами для управления, снятия и дальнейшей обработки показаний исследований, произведённых дронами? Каков штат этого отдела, и как будет обеспечиваться оплата работы сотрудников?
3. Как дроны будут фиксировать нарушения: только видеофиксация или с забором проб воды и воздуха? Какова комплектация закупаемых дронов?
4. Как будет производиться техническое обслуживание дронов? Входит ли оплата техобслуживания в сумму, выделенную на приобретение дронов, и из каких финансовых источников она будет обеспечиваться в дальнейшем?
5. Будут ли результаты проверок открыты для общественности?
6. По какому принципу будет осуществляться режим использования оборудования (по жалобе жителей, по рабочему графику)?
Напомним, ранее стало известно, что для департамента экологии по Мангистауской области закупят квадрокоптеры на сумму 27 миллионов тенге. Об этом сообщил Руслан Тукенов, директор департамента. Информацию подтвердили в пресс-службе областного акимата.
1. Сколько дронов будет закуплено? Кто производитель приобретаемого оборудования, и какова его модификации?
2. Располагает ли департамент квалифицированными кадрами для управления, снятия и дальнейшей обработки показаний исследований, произведённых дронами? Каков штат этого отдела, и как будет обеспечиваться оплата работы сотрудников?
3. Как дроны будут фиксировать нарушения: только видеофиксация или с забором проб воды и воздуха? Какова комплектация закупаемых дронов?
4. Как будет производиться техническое обслуживание дронов? Входит ли оплата техобслуживания в сумму, выделенную на приобретение дронов, и из каких финансовых источников она будет обеспечиваться в дальнейшем?
5. Будут ли результаты проверок открыты для общественности?
6. По какому принципу будет осуществляться режим использования оборудования (по жалобе жителей, по рабочему графику)?
Напомним, ранее стало известно, что для департамента экологии по Мангистауской области закупят квадрокоптеры на сумму 27 миллионов тенге. Об этом сообщил Руслан Тукенов, директор департамента. Информацию подтвердили в пресс-службе областного акимата.
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