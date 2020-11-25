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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 5

Укладку асфальта во время снега сняли на видео в Жанаозене

Пользователь Сети опубликовал видеоролик, на котором запечатлена техника для укладки асфальта, работающая во время снегопада. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Жанаозена.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Видеоролик, на котором запечатлена «встреча» асфальта и снега, опубликовали в Сети сегодня, 25 ноября.

На нём видно, как несколько единиц техники для укладки асфальта продолжают работать во время выпадения осадков.

В пресс-службе акима Жанаозена рассказали, что видео было снято 23 ноября.

- Ответственным за выполнение работ по среднему ремонту дорог с заменой бордюров является товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау НС». Технический супервайзер - ТОО «Мурадар» - остановил работы по укладке асфальта по улице Мангистау из-за суровых погодных условий и снежного покрова, - пояснили в пресс-службе главы города.




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