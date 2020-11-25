Укладку асфальта во время снега сняли на видео в Жанаозене

Видеоролик, на котором запечатлена «встреча» асфальта и снега, опубликовали в Сети сегодня, 25 ноября.На нём видно, как несколько единиц техники для укладки асфальта продолжают работать во время выпадения осадков.В пресс-службе акима Жанаозена рассказали, что видео было снято 23 ноября.- Ответственным за выполнение работ по среднему ремонту дорог с заменой бордюров является товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау НС». Технический супервайзер - ТОО «Мурадар» - остановил работы по укладке асфальта по улице Мангистау из-за суровых погодных условий и снежного покрова, - пояснили в пресс-службе главы города.