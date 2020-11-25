В ТОО «Кала жолдары» рассказали о подготовке к зимнему периоду в Мангистау

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ТОО «Қала жолдары» началась подготовка к зимнему сезону.Для очистки дорог от снега и гололёда, а также вывоза осадков задействовали автогрейдер, три пескоразбрасывателя марки МАЗ, пескоразбрасыватель марки ЗиЛ, два трактора с пескоразбрасывателем, пять самосвалов, четыре погрузчика, два мини-погрузчика, бойлер, 11 мотопомп и две ГАЗели.Для ликвидации гололёда будут применять смесь песка и соли (1500 квадратных метров песка и 500 тонн соли).К работам привлекли более 400 рабочих.- Ночью будет работать только аварийная бригада. В первую очередь будут производить посыпку соляной смесью проезжие части, а именно, подъёмы и спуски, дороги с сильной интенсивностью движения, перекрёстки у больниц, детских садов, школ и автобусных остановок, а также на тормозных участках и на проезжей части внутри микрорайонов. В случае обильного выпадения осадков и сильного гололёда работы будут производиться круглосуточно, - пояснила Айгерим Ходжаева.Пресс-секретарь ТОО «Кала жолдары» отметила, что сегодня, 25 ноября, в связи с обильными осадками и гололёдом ведутся работы по посыпке песочно-солевой смесью на трассе «Актау-аэропорт» и на автодороге до базы отдыха «Tree of Life».Пользователи Сети сняли на видео процесс работы коммунального предприятия.