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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:01

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В ТОО «Кала жолдары» рассказали о подготовке к зимнему периоду в Мангистау

Для очистки дорог от гололёда, снега и для уборки осадков выделили 32 единицы техники. В работах будут задействованы 400 человек. Об этом сообщила Айгерим Ходжаева, пресс-секретарь Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Кала жолдары».

Скриншот видеоматериала со страницы na_dorogah_aktau в Instagram
В связи с неблагоприятными погодными условиями в ТОО «Қала жолдары» началась подготовка к зимнему сезону.

Для очистки дорог от снега и гололёда, а также вывоза осадков задействовали автогрейдер, три пескоразбрасывателя марки МАЗ, пескоразбрасыватель марки ЗиЛ, два трактора с пескоразбрасывателем, пять самосвалов, четыре погрузчика, два мини-погрузчика, бойлер, 11 мотопомп и две ГАЗели.

Для ликвидации гололёда будут применять смесь песка и соли (1500 квадратных метров песка и 500 тонн соли).

К работам привлекли более 400 рабочих.

- Ночью будет работать только аварийная бригада. В первую очередь будут производить посыпку соляной смесью проезжие части, а именно, подъёмы и спуски, дороги с сильной интенсивностью движения, перекрёстки у больниц, детских садов, школ и автобусных остановок, а также на тормозных участках и на проезжей части внутри микрорайонов. В случае обильного выпадения осадков и сильного гололёда работы будут производиться круглосуточно, - пояснила Айгерим Ходжаева.

Пресс-секретарь ТОО «Кала жолдары» отметила, что сегодня, 25 ноября, в связи с обильными осадками и гололёдом ведутся работы по посыпке песочно-солевой смесью на трассе «Актау-аэропорт» и на автодороге до базы отдыха «Tree of Life».

Пользователи Сети сняли на видео процесс работы коммунального предприятия.




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