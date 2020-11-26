Участковые инспекторы полиции Мангистау используют новый вид связи с населением

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По данным пресс-службы ведомства, посредством этих чатов участковые инспекторы смогут напрямую контролировать общественную безопасность и правопорядок в городе, получать оперативную информацию, фото- и видеозаписи о правонарушениях.



Любой житель со своими жалобами может обратиться непосредственно в чат, участковые инспекторы полиции будут своевременно принимать меры.



- Главная роль в реформировании местной полицейской службы отведена участковым инспекторам полиции. Участковый инспектор работает над решением проблем местного населения, пресечением преступлений прямым или косвенным путем, улучшением качества жизни наших граждан, и является главным лицом в профилактике преступлений на определенной территории. Сейчас такой прогресс очень актуален и полезен. Конечно, участковые инспекторы полиции по-прежнему во время службы обходят дома и дворы, проводят очные беседы с жителями. Кроме того, для проведения масштабной работы чаты в мессенджере WhatsApp оказывают большую помощь для полицейских, - сказал начальник департамента полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.



В настоящее время на территории Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Его целью является предупреждение и пресечение правонарушений в установленных административных зонах участковых инспекторов полиции.