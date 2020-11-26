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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 1285

Участковые инспекторы полиции Мангистау используют новый вид связи с населением

Участковые инспекторы полиции подключаются к чатам жителей в мессенджере WhatsApp и активно работают над страницами в социальной сети Instagram. Это новый механизм взаимодействия с населением. Об этом рассказали в департаменте полиции региона.

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По данным пресс-службы ведомства, посредством этих чатов участковые инспекторы смогут напрямую контролировать общественную безопасность и правопорядок в городе, получать оперативную информацию, фото- и видеозаписи о правонарушениях.

Любой житель со своими жалобами может обратиться непосредственно в чат, участковые инспекторы полиции будут своевременно принимать меры.

- Главная роль в реформировании местной полицейской службы отведена участковым инспекторам полиции. Участковый инспектор работает над решением проблем местного населения, пресечением преступлений прямым или косвенным путем, улучшением качества жизни наших граждан, и является главным лицом в профилактике преступлений на определенной территории. Сейчас такой прогресс очень актуален и полезен. Конечно, участковые инспекторы полиции по-прежнему во время службы обходят дома и дворы, проводят очные беседы с жителями. Кроме того, для проведения масштабной работы чаты в мессенджере WhatsApp оказывают большую помощь для полицейских, - сказал начальник департамента полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

В настоящее время на территории Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Его целью является предупреждение и пресечение правонарушений в установленных административных зонах участковых инспекторов полиции.



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Комментарии ( 1 )

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  • elek
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:05
и где этот чат? lol
надо спросить у участкового? а где этот участковый, которого никто не знает и который как всегда ушел туда сам не знает куда? lol
 
 

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