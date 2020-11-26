Детский врач из Нур-Султана провел мастер-класс для врачей детской областной Мангистауской больницы

Приезд доктора стал возможен благодаря успешным переговорам директора Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Аманбека Жумирова с руководством многопрофильной детской больницы № 2 Нур-Султана.Агабек Чикинаев провел 17 операций детям с различными диагнозами на базе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы. Кроме проведённых операций, родители 40 детей получили бесплатную консультацию.- Это мой первый визит в Актау. За три дня было запланировано обучение специалистов детской больницы, в частности, ортопедии и травматологии. Много детей с патологиями стоп, кистей, ДЦП. Сегодня ни для кого не секрет, что наибольшие тяжелые степени форм и заболеваний встречаются у детей. Желательно своевременно обращаться к медикам, чтобы не было осложнений, тогда можно обойтись и без операций. В больнице великолепное оснащение, здесь достаточно грамотные кадры. Стараемся чаще выезжать в регионы, так как маленькие пациенты получают уникальную возможность бесплатно прооперироваться. Мы же готовы охотно передать свои знания и опыт. Впечатления у меня приятные, так как команда медицинского персонала, с кем пришлось поработать, молодая и перспективная, - сказал врач Агабек Чикинаев.Агабек Чикинаев проходил стажировку в Литве, Польше, США, Германии, России, Франции, Англии и других странах. Успешно защитил степень кандидата медицинских наук по теме: «Лечение деформаций грудной клетки у детей». Является специалистом в лечении пороков развития грудной клетки, тазобедренного сустава и стоп у детей. Руководит отделением, где получают оперативное и восстановительное лечение дети с врожденными и приобретенными ортопедическими патологиями. Проводит консультации больным, выполняет наиболее сложные оперативные вмешательства и последующую курацию больных.По словам Агабека Чикинаева, в Нур-Султане в течение года порядка 17 процентов детей проходят лечение из нашего региона. В основном из Актау, Бейнеуского и Мангистауского районов. Очень много патологий врожденных и приобретенных после полученных различных травм, а также после осложнения ДЦП.- Отныне самые сложные операции можно проводить на базе областной детской больницы, и нет необходимости ехать в столицу. К слову, ежегодно число детей с пороками развития имеет тенденцию роста. Как показывает мировая статистика, на 100 детей 2–4 рождаются с патологией кистей и стоп. Здесь следует отметить, что казахстанские ортопеды успешно обучаются у лучших зарубежных докторов, таким образом повышают свою квалификацию и самостоятельно оперируют, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона.На следующий год Агабек Чикинаев запланировал организовать еще два мастер-класса на базе Мангистауской областной больницы.Поездка в Актау врача из столицы состоялась благодаря поддержке компании «Exxon Mobil». Следует отметить, что данная компания уже не первый год оказывает всестороннюю поддержку детской больнице.