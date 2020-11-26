Житель Актау просит вора вернуть украденный велосипед

В редакцию «Лада» обратился житель дома №36 в 3 микрорайоне.Как рассказал владелец, велосипед был украден в минувшие выходные. Вора зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная у входа в подъезд.- У меня перед домом есть забор с калиткой. Вор открыл, зашёл, забрал велосипед и уехал. В полицию пока заявление не писал. Возможно, тот, кто его украл, увидит себя на видео и по-хорошему вернет, - рассказал владелец велосипеда.Владеющих какой-либо информацией о его передвижении или местонахождении просят сообщить по номеру телефона: +7 707 219 5716.