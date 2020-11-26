Paleontology tour: Самсон Аракелян опубликовал видео урочища Бозжыра

Самсону Аракеляну в трехминутном видеоролике удалось показать всю красоту двухдневного палеонтологического тура по Мангистауской области.В объектив оператора попали гора Бокты и урочище Бозжыра.Самсон Аракелян также высказал свое мнение по поводу строительства гостиницы вблизи урочища Бозжыра.- Мои друзья-палеонтологи и все, кто помог организовать этот тур, против именно представленной концепции. И у них уже есть альтернативы. Я согласен, что именно в том виде, как было представлено в презентации, без ущерба экологии и самобытности не обойдется. С другой стороны, нефть дешевеет и заканчивается, и нам нужно развивать туризм. Уверен, при привлечении заинтересованных сторон в диалоге можно прийти к решению, - сказал Самсон Аракелян.