Житель Актау пожаловался на технически неисправные автомобили СпецЦОНа

По словам Евгения, на днях он сдавал экзамен по вождению в спецЦОНе Актау.- Весь транспорт спецЦОНа технически неисправный. На нем нельзя проходить экзамен, многие курсанты, в том числе и я, из-за этого не могут сдать вождение. На машинах стоит «лысая» резина, - жалуется Евгений Добровольский.В спецЦОНе Актау прокомментировали жалобу курсанта.- На предоставленном видео видно, что на нашем автотранспорте в тот момент стояла запаска. Дело в том, что к нам приходят курсанты сдавать экзамены, и большинство из них наезжают на бордюры. Резина быстро изнашивается и рвется. Все машины новые и в отличном состоянии. Колеса на машине уже заменили. К тому же, состояние резины не влияет на прохождение экзамена. Ремни и сиденья автомобилей в исправном состоянии. В любом случае приносим свои извинения за предоставленные неудобства, - сказал начальник отдела специализированного ЦОНа Актау Ильдар Асманбетов.