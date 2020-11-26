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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 2363

Житель Актау пожаловался на технически неисправные автомобили СпецЦОНа

В редакцию «Лады» обратился житель Актау Евгений с жалобой на автомобили СпецЦОНа для прохождения экзамена. По его словам, транспорт технически неисправный. В спецЦОНе Актау прокомментировали жалобу курсанта.

Кадр видео
По словам Евгения, на днях он сдавал экзамен по вождению в спецЦОНе Актау.

- Весь транспорт спецЦОНа технически неисправный. На нем нельзя проходить экзамен, многие курсанты, в том числе и я, из-за этого не могут сдать вождение. На машинах стоит «лысая» резина, - жалуется Евгений Добровольский.



В спецЦОНе Актау прокомментировали жалобу курсанта.

- На предоставленном видео видно, что на нашем автотранспорте в тот момент стояла запаска. Дело в том, что к нам приходят курсанты сдавать экзамены, и большинство из них наезжают на бордюры. Резина быстро изнашивается и рвется. Все машины новые и в отличном состоянии. Колеса на машине уже заменили. К тому же, состояние резины не влияет на прохождение экзамена. Ремни и сиденья автомобилей в исправном состоянии. В любом случае приносим свои извинения за предоставленные неудобства, - сказал начальник отдела специализированного ЦОНа Актау Ильдар Асманбетов.




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Комментарии ( 5 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 20:17
У них машины лет 6 назад были вообще "фарш" сейчас ещё более менее судя по видео. Вообще колеса с дисками не помешают проехать тот участок. Не гололед же. Просто мужик не признал свой провал или не захотел давать бабки. Ну а вообще фиг его знает ЦОНОВСКИЕ уверенные. Не ожидали наверное такой подставы со стороны курсанта.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 17:07
На машинах стоит «лысая» резина

Ну и что. Проползти этот участок там можно и на квадратном колесе.
 
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Important_user (Посетители) Сегодня, 16:45
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 16:35
Причём тут резина и ремень. При сдачи это ни на что не влияет. Машина едет? Едет. Все
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:26
В спеццоне крутятся очень большие деньги, и все об этом знают.
 
 

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