В Актау пройдёт чемпионат по фридайвингу

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В Актау 13 декабря 2020 года в спорткомплексе «Arystan arena» (22 микрорайон) пройдёт чемпионат области по фридайвингу.



Фридайвинг — подводное плавание с задержкой дыхания.



Участие в турнире смогут принять все желающие старше 18 лет.



Турнир пройдет по следующим дисциплинам:

– динамическое апноэ в биластах (подводное плавание в длину при задержке дыхания на максимальную длину в классических ластах);

- статистическое апноэ (задержка дыхания лежа в воде).



По каждой из дисциплин отдельный зачет.



- Мы ждем всех подводных охотников, фридайверов и пловцов, желающих обогатить свой соревновательный опыт. Параметры бассейна: длина - 25 метров, глубина - два метра (без перепадов глубины). Температура воды 28 градусов. Тренировки по подготовке к соревнованию проходят в СК «Орбита» по понедельникам, средам и пятницам в 21:00, - отметили организаторы чемпионата.



Прием заявок для участия в чемпионате проводится по номеру телефона: +7 777 777 5586 или на почту: info@mfpo.kz.



Регистрация участников начнётся в 11:30. С 12:00 до 12:40 пройдет разминка, после чего начнется турнир. В 17:00 подведение итогов и награждение участников.