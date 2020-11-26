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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 663

В Актау пройдёт чемпионат по фридайвингу

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие старше 18 лет. Организатором чемпионата является федерация подводной охоты Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
В Актау 13 декабря 2020 года в спорткомплексе «Arystan arena» (22 микрорайон) пройдёт чемпионат области по фридайвингу.

Фридайвинг — подводное плавание с задержкой дыхания.

Участие в турнире смогут принять все желающие старше 18 лет.

Турнир пройдет по следующим дисциплинам:
– динамическое апноэ в биластах (подводное плавание в длину при задержке дыхания на максимальную длину в классических ластах);
- статистическое апноэ (задержка дыхания лежа в воде).

По каждой из дисциплин отдельный зачет.

- Мы ждем всех подводных охотников, фридайверов и пловцов, желающих обогатить свой соревновательный опыт. Параметры бассейна: длина - 25 метров, глубина - два метра (без перепадов глубины). Температура воды 28 градусов. Тренировки по подготовке к соревнованию проходят в СК «Орбита» по понедельникам, средам и пятницам в 21:00, - отметили организаторы чемпионата.

Прием заявок для участия в чемпионате проводится по номеру телефона: +7 777 777 5586 или на почту: info@mfpo.kz.

Регистрация участников начнётся в 11:30. С 12:00 до 12:40 пройдет разминка, после чего начнется турнир. В 17:00 подведение итогов и награждение участников.



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