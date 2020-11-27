В Мангистауской области за сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19

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По данным официального источника, наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области. Там за сутки заболевание выявлено у 170 человек.



В Мангистауской области, по данным на 27 ноября, новых фактов нет.



На сегодняшний день в нашем регионе количество пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 3431человек. От недуга вылечились 3334 жителя области.