Власти города обязали предпринимателей Актау организовать праздничное оформление к Новому году

- В целях улучшения дизайна городской среды в рамках подготовки к Новому году предпринимателям необходимо провести работы по организации праздничного оформления и благоустройства объектов и прилегающей территории. Работы по световому оформлению фасада и прилегающей территории (в частности деревья и кустарники) рекомендуем произвести с использованием светодинамических изделий, дюралайта, световых гирлянд. Магазинам, кафе, ресторанам необходимо провести также оформление наружных и внутренних витрин в новогодней тематике, - сообщили в акимате.

Благоустройство играет важную роль в формировании комфортной городской среды. Существенная роль в этом, как подчеркнули в акимате, отводится представителям бизнес-сообществ.Указанные мероприятия, как заявили чиновники, необходимо завершить до 10 декабря.Местные власти оставляют за собой право рассматривать неисполнение данных рекомендаций как невыполнение требований Договора об аренде земельного участка, в частности пункта 3 подпункта 7, а также требований городских правил в части благоустройства.Некоторые предприниматели остались недовольны требованиями городского акимата.