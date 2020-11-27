«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 27 Ноября
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 422.4 KZT
  • €1 = 502.78 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 1620

Власти города обязали предпринимателей Актау организовать праздничное оформление к Новому году

В рамках подготовки к Новому году чиновники требуют бизнесменов провести работы по организации праздничного оформления и благоустройства объектов и прилегающей территории. В свою очередь, некоторые предприниматели возмущены такими требованиями в связи с трудностями из-за карантинных мер.

Фото из доступных источников
Благоустройство играет важную роль в формировании комфортной городской среды. Существенная роль в этом, как подчеркнули в акимате, отводится представителям бизнес-сообществ.

- В целях улучшения дизайна городской среды в рамках подготовки к Новому году предпринимателям необходимо провести работы по организации праздничного оформления и благоустройства объектов и прилегающей территории. Работы по световому оформлению фасада и прилегающей территории (в частности деревья и кустарники) рекомендуем произвести с использованием светодинамических изделий, дюралайта, световых гирлянд. Магазинам, кафе, ресторанам необходимо провести также оформление наружных и внутренних витрин в новогодней тематике, - сообщили в акимате.


Указанные мероприятия, как заявили чиновники, необходимо завершить до 10 декабря.

Местные власти оставляют за собой право рассматривать неисполнение данных рекомендаций как невыполнение требований Договора об аренде земельного участка, в частности пункта 3 подпункта 7, а также требований городских правил в части благоустройства.

Некоторые предприниматели остались недовольны требованиями городского акимата.

Власти города обязали предпринимателей Актау организовать праздничное оформление к Новому году



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 17:23
Две вырезанные из бумаги снежинки и одна китайская гирлянда должны спасти от претензий.Это как Остап Бендер сеятеля рисовал.Стандартов то нет,а значит главное участие.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kz1990
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:05
tolk,
Если требуют до 10 числа, то это к дате 16 декабря.
Чтоб самим не тратиться, но списать под это мероприятие... ;)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 17:03
Чуть ранее была информация, что "окемат" "РЕКОМЕНДУЕТ" предпринимателям украсить прилегающую территорию...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Maximus
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:24
Когда акиматы = чиновники грозят населению, то указывают величину штрафов в МРП.
То или иное нарушение должно быть прописано в адм.кодексе.
А этом случае стало интересно чем грозит предпринимателям невыполнение требований Договора об аренде земельного участка, а также требований городских правил в части благоустройства.
В адм кодексе есть статьи за нарушение конкретно этих требований?
Корр. Лады мог бы написать не только про недовольство некоторых предпринимателей, но и расписать про последствия для них.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • deva
  • aalleennaa69
  • Maximus
  • My_way
  • ЁмоЁ
  • Empro
  • Око
  • Aleksa-N
  • Космос
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:22
Автор исправьте статью на

"ТРУТНИ города обязали предпринимателей Актау организовать праздничное оформление к Новому году"

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Юрий Спассков
  • Maximus
  • My_way
  • Око
  • Aleksa-N
  • Космос
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:44
Интересное требование у акимата. Значит сами украшать собираются в конце декабря ,а бизнесменов грузят что бы до 10го чсла всё украшено было?
 
-1
  • Fargo
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • ЁмоЁ
  • deva
  • Maximus
  • My_way
  • Око
  • Aleksa-N
  • 490
  • Космос
  • shurik_kz11
 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 14:42
но при всем при этом деньги на благоустройство уже выделили и попилили lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика