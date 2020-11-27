Полиция Актау проверила сообщение о жестоком обращении с собакой в частном доме

- В данном доме на постоянной основе проживает семья. Собака внешне ухоженная и сытая. На данной территории находятся две собаки, которые ее охраняют. В ночное время они отвязаны и передвигаются по территории свободно. В дневное время собаки привязаны, - дополнили в ведомстве.

В социальных сетях пользователи опубликовали фотографию под названием «Ищут владельцев». По словам пользователей, собака привязана к блоку сплит-системы. Алабай днями и ночами воет и лает. Было подано заявление в полицию.В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по данному факту участковым инспектором 29 микрорайона проведена проверка. Указанная информация недостоверна.