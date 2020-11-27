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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 45

Полиция Актау проверила сообщение о жестоком обращении с собакой в частном доме

Местные жители негодуют по поводу условий, в которых содержится собака породы алабай на частной территории в 29 микрорайоне. Полиция проверила информацию.

Фото из социальных сетей
В социальных сетях пользователи опубликовали фотографию под названием «Ищут владельцев». По словам пользователей, собака привязана к блоку сплит-системы. Алабай днями и ночами воет и лает. Было подано заявление в полицию.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по данному факту участковым инспектором 29 микрорайона проведена проверка. Указанная информация недостоверна.

- В данном доме на постоянной основе проживает семья. Собака внешне ухоженная и сытая. На данной территории находятся две собаки, которые ее охраняют. В ночное время они отвязаны и передвигаются по территории свободно. В дневное время собаки привязаны, - дополнили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • FL
  • zhanslu66
  • leo529
 Око (Посетители) Сегодня, 16:38
И это нормально? Даже на фото собаке просто сесть даже некуда. Лужи, холод.. хоть будочку бы поставили. Живодёры.

всё вижу
 
 

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