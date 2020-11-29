Мини-стадионы по четырём видам спорта открыли в актауском университете

Мероприятие прошло с участием акима Актау Нурдаулета Килыбая и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр Адильбека Ниязымбетова.​Открытые спортивные площадки построены в соответствии со всеми требованиями. Шесть мини-стадионов включают в себя два футбольных поля, два теннисных корта, одну баскетбольную и одну волейбольную площадки.Строительство обошлось в 80 миллионов тенге. Общая площадь комплекса составляет 4880 квадратных метров.Здесь смогут заниматься преподаватели и студенты Yessenov University.