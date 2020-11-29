Глава полиции Мангистау: При осложнении эпидемиологической ситуации выставят блокпосты

- С 17 ноября в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране весь личный состав переведён на особый режим несения службы, в рамках чего при осложнении эпидемиологической ситуации в Мангистау будет организовано выставление санитарных и блокпостов с участием личного состава ОВД, - сообщил глава полиции.

- Призываю граждан с пониманием отнестись к требованиям сотрудников полиции при проведении карантинных и рейдовых мероприятий, - дополнил глава полиции.

Начальник департамента полиции Мангистауской области генерал-майор Жанарбек Бактыбаев провёл очередной гарнизонный развод и проинструктировал стражей порядка.Кроме того, согласно указанию министра внутренних дел с 23 по 30 ноября в стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Особое внимание уделяется проверке общественно-опасного контингента: ранее судимых, алкоголиков, наркоманов, психически больных и педофилов, а также пресечению фактов управления автомобилем водителями, которые лишены прав, в том числе в состоянии опьянения.С начала года в Мангистау водительских прав лишили 885 человек, 114 из них не сдали их. Жанарбек Бактыбаев поручил не только организовать работу по изъятию данных документов. Также дал указания выявлять лиц, незаконно хранящих либо перевозящих запрещённые предметы: наркотические средства, огнестрельное оружие, боеприпасы.