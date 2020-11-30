«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 30 Ноября
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.87 KZT
  • €1 = 505.25 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:15

Просмотров: 834

Хорошая новость! Мангистауские экологи посадили 100 саженцев тамарикса

Саженцы тамарикса высадили в поселке Умирзак, неподалеку от озера Караколь. Об этом сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото пресс-службы управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области
В минувшие выходные экологи Мангистау посадили 100 саженцев тамарикса.

- Мы заранее все предусмотрели, и не сомневаемся в том, что именно сейчас наиболее благоприятный период для высадки растений. Однозначно у некоторых жителей возникли вопросы, какая же была необходимость в конце ноября организовать посадку деревьев. У нас имеется экспертиза земли на плодородие почвы. Дело в том, что ранее сотрудники экспериментального ботанического сада побывали здесь и выдали заключение. В качестве эксперимента решили посадить 100 саженцев, которые адаптированы к местным климатическим условиям. Ожидаем хорошего результата, - рассказал Дуйсен Кусбеков, руководитель управление природных ресурсов и регулирование природопользования Мангистауской области.

Как отметили экологи, вопрос с поливом взят на контроль. Имеется договоренность с акиматом села Умирзак.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vaterloo
 Empro (Посетители) Сегодня, 16:01
сажают под зиму, кто там комментирует, принимается хорошо.
Полив как таковой не нужен, деревья сейчас в спячке и так им будет легче переболеть и приняться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 15:30
Разве деревья сажают зимой? вот умора-то
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
odessa-mama (Посетители) Сегодня, 15:26
Кто в это время сажает ????? сажают до конца октября или до конца марта...я на даче укрыла виноград и обкопала деревья,что б сохранить от морозов.. А тут,,,,нет слов!!! главное в прессе отчитаться ,что высадили! а вот сохранить и преумножить не всем дано!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • odessa-mama
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 15:15
А они что совсем д...ы ? Поливать будут льдом ?это возможно только в казахстане диградация полнейшая
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Имярек
  • ABCD
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:56
Цитата: ABCD
тамарикс


Произрастают, преимущественно, вдоль рек в тугайных лесах, на солонцах и солончаках, по краям такыров, а иногда и на барханных песках. В горах Средней Азии поднимаются до 2000 м над уровнем моря; на Кавказе — до 600 м.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ивановна
  • vaterloo
 babe (Посетители) Сегодня, 13:41
Теперь главное, чтоб работники «кала жолдары» не уничтожили , что посадили экологи.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ABCD (Посетители) Сегодня, 13:41
Видел я где они сажают, по новой дороге к Риксосу. Напротив Умирзака,там сплошной солончак! Вряд ли,там что то вырастет. Чтоб я ошибался!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика