Хорошая новость! Мангистауские экологи посадили 100 саженцев тамарикса

Фото пресс-службы управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

В минувшие выходные экологи Мангистау посадили 100 саженцев тамарикса.



- Мы заранее все предусмотрели, и не сомневаемся в том, что именно сейчас наиболее благоприятный период для высадки растений. Однозначно у некоторых жителей возникли вопросы, какая же была необходимость в конце ноября организовать посадку деревьев. У нас имеется экспертиза земли на плодородие почвы. Дело в том, что ранее сотрудники экспериментального ботанического сада побывали здесь и выдали заключение. В качестве эксперимента решили посадить 100 саженцев, которые адаптированы к местным климатическим условиям. Ожидаем хорошего результата, - рассказал Дуйсен Кусбеков, руководитель управление природных ресурсов и регулирование природопользования Мангистауской области.



Как отметили экологи, вопрос с поливом взят на контроль. Имеется договоренность с акиматом села Умирзак.