В селе Боранкул открылась новая аптека

На сегодняшний день в селе Боранкул проживает более семи тысяч человек. Раньше в селе было две аптеки.- Эта аптека была открыта в ходе подготовки Бейнеуского района ко второй волне коронавирусной инфекции. В результате трудоустроены трое жителей села. Один - заведующий аптекой, двое - продавцы. На открытие объекта потрачено 3,5 миллиона тенге. Теперь мы имеем достаточный лекарственный запас на два месяца и доступные цены на лекарства, - отметил Мажит Торегожин, аким села.