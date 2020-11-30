В Каракиянском районе завершено строительство двух резервуаров для воды

В рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» завершено строительство двух резервуаров для воды, расположенных на 38 км автодороги Актау-Курык.Емкость каждого из указанных резервуаров составляет 1000 м3.- Было предусмотрено обновление оборудования и здания насосной станции. Наружная поверхность резервуаров для воды покрыта минеральными плитами. Согласно проекту, установлены насосы. Завершены работы по замене электрического трансформатора и наружного освещения, - сказал Баймурат Абилов, руководитель Каракиянского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства.В ходе строительства насосной станции трудоустроены 13 жителей Каракиянского района.