В Мангистау не зарегистрировано новых случаев COVID-19

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За сутки в Казахстане выявлено 689 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
С начала эпидемии в нашей области 3435 пациентов заболели COVID-19.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
С начала эпидемии в нашей области 3435 пациентов заболели COVID-19.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
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