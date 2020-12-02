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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:10

Просмотров: 777

Неравнодушных полицейских Актау сняли на видео

Стражи порядка помогли водителю, чей автомобиль заглох на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериалов
В ночь с 1 на 2 декабря полицейские помогли жителю Актау, чья машина заглохла на проезжей части возле торгового центра «Олжа». Очевидцы запечатлели этот момент на видео.

- Сотрудники полиции из патруля «Мираж-11» помогли убрать автомобиль с проезжей части, чтобы он не создавал помехи другим участникам дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ведомства.




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Комментарии ( 4 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:23
Так ведь у них есть эвакуатор, почему сразу до сто не дотащить на эвакуаторе?
 
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  • Сергей Владимиров
  • Юрий Спассков
 Stalker (Посетители) Сегодня, 13:40
Орден надо им дать за это rofl .
 
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  • almaty2018
  • Stalker
  • Имярек
  • TU-154
  • Neo_454
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:33
Всмысле не равнодушным.вроде это их работа помогать водителям.или они токо штрафовать обязаны и все
 
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  • Сергей Владимиров
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 13:31
И что тут особенного, пробегают жирок немного сбросят . прямо сенсация
 
 

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