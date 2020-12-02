Неравнодушных полицейских Актау сняли на видео

В ночь с 1 на 2 декабря полицейские помогли жителю Актау, чья машина заглохла на проезжей части возле торгового центра «Олжа». Очевидцы запечатлели этот момент на видео.- Сотрудники полиции из патруля «Мираж-11» помогли убрать автомобиль с проезжей части, чтобы он не создавал помехи другим участникам дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ведомства.