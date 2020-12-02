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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 141

Спортзал для людей с ограниченными возможностями открылся в Актау

Тренажёрный зал для людей с ограниченными возможностями открылся в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Спортивный зал для людей с ограниченными возможностями открылся в Актау по инициативе Азата Есиркепова, жителя города.

- В палате предпринимателей «Атамекен» я составил бизнес-план. В интернете искал необходимое оборудование для зала, одновременно изучал законодательство об общественных объединениях. Благодаря спонсорам мы открыли небольшой зал площадью 60 квадратных метров для людей с ограниченными возможностями, таких, как я сам, - рассказал Азат Есиркепов.

Зал оборудован для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слуха и зрения. Тренажёры позволят проходить реабилитацию после паралича, инсульта и повреждений позвоночника. В будущем сотрудники зала планируют создавать индивидуальную программу занятий для каждого человека.

- Важно, чтобы такие люди не зацикливались на том, что их возможности ограничены, и не сидели дома. Здесь они смогут не только заниматься спортом, но и общаться, делиться мыслями. Я думаю, что такое общение поможет им поменять взгляды на жизнь. Наша цель - развивать спорт среди людей с ограниченными возможностями и добиваться больших успехов. Для этого нам остаётся только усердно трудиться, - добавил Азат Есиркепов.

Спортзал для людей с ограниченными возможностями открылся в Актау

Спортзал для людей с ограниченными возможностями открылся в Актау



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Комментарии ( 1 )

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tom2005 (Посетители) Сегодня, 14:41
Желаю успехов и процветания!
Пусть таких людей будет больше, которые думают о тех кому тяжело и помогают им!

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 

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