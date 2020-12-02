Спортзал для людей с ограниченными возможностями открылся в Актау

Спортивный зал для людей с ограниченными возможностями открылся в Актау по инициативе Азата Есиркепова, жителя города.- В палате предпринимателей «Атамекен» я составил бизнес-план. В интернете искал необходимое оборудование для зала, одновременно изучал законодательство об общественных объединениях. Благодаря спонсорам мы открыли небольшой зал площадью 60 квадратных метров для людей с ограниченными возможностями, таких, как я сам, - рассказал Азат Есиркепов.Зал оборудован для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также слуха и зрения. Тренажёры позволят проходить реабилитацию после паралича, инсульта и повреждений позвоночника. В будущем сотрудники зала планируют создавать индивидуальную программу занятий для каждого человека.- Важно, чтобы такие люди не зацикливались на том, что их возможности ограничены, и не сидели дома. Здесь они смогут не только заниматься спортом, но и общаться, делиться мыслями. Я думаю, что такое общение поможет им поменять взгляды на жизнь. Наша цель - развивать спорт среди людей с ограниченными возможностями и добиваться больших успехов. Для этого нам остаётся только усердно трудиться, - добавил Азат Есиркепов.