Производство рафинированного сахара началось в Жанаозене.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области

Мини-завод по изготовлению сахара-рафинада открылся в Жанаозене вчера, 1 декабря.



По данным пресс-службы главы региона, строительство завода началось в январе прошлого года.



- Предприятие будет производить около 3600 тонн продукции, что позволит покрыть 30 процентов от общего спроса населения региона на сахар. Работу на заводе получили порядка 40 местных жителей, - добавили в пресс-службе акима области.