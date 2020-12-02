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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 1374

Производство рафинированного сахара началось в Жанаозене

Произведённый на новом предприятии рафинад позволит покрыть 30 процентов от общего спроса населения региона на этот продукт. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Мини-завод по изготовлению сахара-рафинада открылся в Жанаозене вчера, 1 декабря.

По данным пресс-службы главы региона, строительство завода началось в январе прошлого года.

- Предприятие будет производить около 3600 тонн продукции, что позволит покрыть 30 процентов от общего спроса населения региона на сахар. Работу на заводе получили порядка 40 местных жителей, - добавили в пресс-службе акима области.



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Комментарии ( 10 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:11
пакетировано, соусировано, парафинизировано,ароматизировано...рафинизировано( что там ышчё- эй , хватит уже слаще мёда), к госту знак качества прилепите и далее можно уже халву выпускать. crazy
 
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  • Сергей Владимиров
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:06
GuF,
Они просто сахар песок в кубики пресуют походу
 
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  • ЁмоЁ
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:03
Обычно ,когда открывают завод, показывают его производственные цеха,оборудование, счастливых 40 человек устроенных местных жителей. А тут нам тока мешки. И к стати, я погуглил, сахар и сахар рафинад продукт разного способа приготовления. А на мешках гост именно белого сахара.
 
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  • Жанар
  • ЁмоЁ
 mer (Посетители) Сегодня, 18:52
Теперь усердно,настойчиво,планомерно,не за спасибо есно,будут втюхивать предприятиям и торговле в регионе. Цены в студию... А камушки (сахарок) то откуда?
 
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  • Жанар
  • mer
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 18:02
Производство рафинированного сахара началось в Жанаозене.

Пора "С ново" ещё и завод по производству планшетов открыть.
Цитата: Имярек
«ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН - СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

Под громким лозунгом.

Это точно.
 
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  • Сухов.
  • mer
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:54
GuF,
да да помню эти качели кажется в 2015-2016 годах «ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН - СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ» на пачках индийского и цейлонского чая!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • mer
 leo529 (Посетители) Сегодня, 16:50
Цитата: Aleksa-N
не понятно, почему в магазина неписано "в одни руки, только 2 кг сахара".

Это особенно непонятно, учитывая что в другом маркете спокойно продается любое количество сахара без ограничений
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 16:13
GuF,
Судя по всему перепаковка
 
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 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 16:01
GuF, lol

Наверное весь сахар с "Гудмаркета на переупаковку пошел. Или не понятно, почему в магазина неписано "в одни руки, только 2 кг сахара".

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 15:52
в Озене есть плантации тростника или свеклы?Или они перепаковку сахара называют производством??
 
 

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